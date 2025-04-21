İstanbul Pendik'te Balkon Çöktü, Can Kaybı Yok - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul Pendik'te Balkon Çöktü, Can Kaybı Yok

İstanbul Pendik\'te Balkon Çöktü, Can Kaybı Yok

Pendik Alt Kaynarca Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın 1. katındaki dairenin balkonunun çöktüğü olayda, şans eseri can kaybı yaşanmadı. Olay yerine gelen itfaiye ve belediye ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

21.04.2025 22:54  Güncelleme: 23:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Pendik'te 5 katlı binanın 1. katındaki dairenin balkonu çöktü.

Olay, saat 16.00 sıralarında Pendik Alt Kaynarca Mahallesi Karlıca Sokak'ta 5 katlı bir binada meydana geldi. 1. kattaki yairenin balkonunun bir kısmında oluşan çökme büyük paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarr üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sarkan moloz parçalarını temizlerken, belediye ekipleri binanın etrafınr demir bariyerlerle kapatarak güvenlik önlemi aldı. Binanın diğer balkonlarında da çatlaklar olduğu görüldü.

"Eyvah dedim, gitti bizim çocuklar"

Apartman sakinlerinden Ziya Dönergöz, "Ben bir firmada çalışıyorum. İş çıkışı haber geldi; dediler ki 'Böyle böyle bir deprem oldu. Depremde de balkon düştü.' Ben Düzce depremini yaşamış biri olarak, olay bana çok tanıdık ve klişe geldi. Eyvah dedim, gitti bizim çocuklar. Hemen bir telaşla olay yerine geldim. Baktım sadece balkon düşmüş. O an içimde bir rahatlama oldu. Sordum, 'Bir şey var mı, bir sıkıntı var mı?' diye. Geride sadece balkonun düştüğünü söylediler. Herhangi olumsuz bir durum olmamış çok şükür. Sadakamız varmış herhalde. Bu arada emniyet tedbirleri çok hızlı şekilde alındı. İtfaiye geldi, hemen ardından zabıta ve belediye çalışanları da olay yerine ulaştı. Hepsi çok ilgili ve alakalıydı. Polis arkadaşlarımız da geldi. Onların da bu kadar kısa sürede buraya ulaşması bizleri sevindirdi" dedi.

"Bizim için en olumlu taraf bir can kaybının olmamasıydı"

Can kaybının olmamasının içlerini rahatlattığını söyleyen Dönergöz, "Bizim hanımlar, torunlar da evin içindeydi. Biz alt katta oturuyoruz. Onlar da önce bir araba kazası olduğunu düşünmüşler. Sonra deprem akıllarına gelmiş ve panik olmuşlar tabii. Herkes büyük bir korkuyla dışarı çıkmış. Olayı da ancak dışarı çıkınca görebilmişler. Bizim için en olumlu taraf, bir can kaybının olmamasıydı. Çünkü burası sürekli insanların geldiği bir yer. Üstelik olay okul çıkış saatine denk geldi. Ufak çocuklar vardı. Bu yüzden daha da endişelendik. Kötü bir durumdu ama en azından can kaybı olmaması içimizi rahatlattı. Şu anda binamız boşaltılmadı. Belediye yetkilileri geldi. Yarın onlarla bir araya geleceğiz, durum değerlendirmesi yapacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kaynarca, istanbul, Güvenlik, Olaylar, İtfaiye, 3-sayfa, Sağlık, Pendik, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Pendik'te Balkon Çöktü, Can Kaybı Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamyonet kasasındaki köpeği halatla dövdü Kamyonet kasasındaki köpeği halatla dövdü
Alkollü sürücü tırla hastane otoparkına girdi: Uyuşturucu madde ele geçirildi Alkollü sürücü tırla hastane otoparkına girdi: Uyuşturucu madde ele geçirildi
Aziz Yıldırım kanadından Fenerbahçe’nin puan kaybına zehir zemberek tepki Aziz Yıldırım kanadından Fenerbahçe'nin puan kaybına zehir zemberek tepki
AK Parti MKYK toplanıyor Masada kritik bir konu başlığı var AK Parti MKYK toplanıyor! Masada kritik bir konu başlığı var
ABD, Yemen’in başkenti Sana’yı vurdu: 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Galatasaray’ın yıldızı Fenerbahçe’nin puan kaybı sonrası hemen telefona sarıldı Galatasaray'ın yıldızı Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası hemen telefona sarıldı
Fenerbahçe maçı sonrası Kayserispor’dan bomba paylaşım Fenerbahçe maçı sonrası Kayserispor'dan bomba paylaşım
Oyuncu Sevil Akdağ’ın vahşice katlettiği Elif Kırav’ın yakın arkadaşı olayın iç yüzünü anlattı Oyuncu Sevil Akdağ'ın vahşice katlettiği Elif Kırav'ın yakın arkadaşı olayın iç yüzünü anlattı
Acun Ilıcalı: Şampiyonluk şansımız çok zor gözüküyor Acun Ilıcalı: Şampiyonluk şansımız çok zor gözüküyor
Erdoğan’ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor Erdoğan'ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor
Sergen Yalçın’dan Mourinho’ya olay sözler: Biz bu Portekizlilerin kültürünü iyi biliyoruz Sergen Yalçın'dan Mourinho'ya olay sözler: Biz bu Portekizlilerin kültürünü iyi biliyoruz

22:34 Papa Franciscus’un vasiyeti belli oldu Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu
21:22 İYİ Parti’den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
20:56 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar
19:46 Öcalan’dan Sırrı Süreyya Önder’e mesaj: Ön yargıları toplumda kırdı, Meclis’te kırdı, sokakta kırdı Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder'e mesaj: Ön yargıları toplumda kırdı, Meclis'te kırdı, sokakta kırdı
19:44 Devlet Bahçeli’den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var
09:15 Süleyman Soylu’dan Kuzey Kıbrıs iddialarına sert tepki: Namussuzlara duyurulur Süleyman Soylu'dan Kuzey Kıbrıs iddialarına sert tepki: Namussuzlara duyurulur
09:09 20 kilo birden veren Işın Karaca sırrını ilk kez açıkladı 20 kilo birden veren Işın Karaca sırrını ilk kez açıkladı
09:06 Silahlı saldırıda ölen şahsın yakınları, husumetlilerinin evini ateşe verdi Silahlı saldırıda ölen şahsın yakınları, husumetlilerinin evini ateşe verdi
09:05 Fenerbahçe’yi şampiyonluktan eden futbolcu Galatasaraylı futobolcuların aşığı çıktı Fenerbahçe'yi şampiyonluktan eden futbolcu Galatasaraylı futobolcuların aşığı çıktı
09:00 Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 3 şüpheli yurt dışında yakalandı Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 3 şüpheli yurt dışında yakalandı
08:58 Altın fiyatlarında tarihi zirve Bu kadarı şaşırttı Altın fiyatlarında tarihi zirve! Bu kadarı şaşırttı
08:50 Popüler ayakkabı markasına “domuz derisi“ cezası Popüler ayakkabı markasına "domuz derisi" cezası
08:45 Çin bu kez çok sert Kim var kim yok tehdit ettiler Çin bu kez çok sert! Kim var kim yok tehdit ettiler
08:43 Demet Akalın’dan Bestemsu Özdemir’e estetik göndermesi Demet Akalın'dan Bestemsu Özdemir'e estetik göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2025 23:30:44. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul Pendik'te Balkon Çöktü, Can Kaybı Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement