İstanbul polisi Ataşehir'de okul çevresinde şüpheli araç ve kişileri denetledi - Son Dakika
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İstanbul polisi Ataşehir'de okul çevresinde şüpheli araç ve kişileri denetledi

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İstanbul polisi Ataşehir\'de okul çevresinde şüpheli araç ve kişileri denetledi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenli eğitimi için il genelinde okul çevresi denetimlerini artırdı. Ataşehir'de bir lisenin önündeki uygulamada şüpheli şahıslar ve araçlar kontrol edilip GBT sorgusu yapıldı, önlemler öğrenci ve ailelere güven verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim alabilmesi amacıyla okul çevrelerindeki denetimlerini artırdı. Ataşehir Mevlana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, okul çevresindeki şüpheli şahıslar ve araçlar tek tek kontrol edildi.

Çocukların ve gençlerin güvenli bir ortamda eğitim-öğretim görmesini sağlamak amacıyla il genelinde başlatılan okul çevresi güvenlik ve asayiş uygulamaları kapsamındaki duraklardan biri de Ataşehir oldu.

Şüpheli şahıslar ve araçlar didik didik arandı

Ataşehir Mevlana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde konuşlanan emniyet mensupları, okul giriş ve çıkış saatlerinde bölgede adeta kuş uçurtmadı. Uygulama kapsamında okul çevresinden geçen şüpheli araçlar durdurularak arandı, şahısların ise Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamaları yapıldı. Okul ile ilgisi olmayan ve çevreye rahatsızlık verebileceğinden şüphelenilen kişilere yönelik denetimler titizlikle sürdürüldü.

Polis ekiplerinin okul kapısındaki kararlı duruşu ve aldığı güvenlik önlemleri, hem öğrencilere hem de ailelere güven verdi.

Emniyet yetkililerinin, çocukların okul çevresindeki olumsuz alışkanlıklardan ve muhtemel güvenlik risklerinden korunması amacıyla denetim ve uygulamalarına kararlılıkla devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü3. SayfaİstanbulAtaşehirGüvenlikEğitimGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul polisi Ataşehir'de okul çevresinde şüpheli araç ve kişileri denetledi - Son Dakika
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