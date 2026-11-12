İstanbul polisi Esenyurt\'ta bir evde 33 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirdi

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 33 kilo 100 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlarına devam eden İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte bugün Esenyurt ilçesinde bir dizi ortak çalışma gerçekleştirdi. Takibe alınan bir eve düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Girilen evde yapılan aramalarda 32 kilo sıvı metamfetamin, 1 kilo 100 gram kristal metamfetamin, 2 kilo 800 gram kimyasal katkı maddesi, 1 tabanca ve bu silaha ait 8 mermi ile 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan çeşitli materyaller ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, operasyonda gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polis baskınında yakalanan şüphelinin, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından önümüzdeki günlerde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.