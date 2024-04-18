İstanbul Sarıyer\'de Taksici Bıçaklanarak Öldürüldü

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İstanbul Sarıyer'de aracına binen yabancı uyruklu şahıs tarafından bıçaklanarak öldürülen taksicinin cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı.

Sarıyer Tarabya Mahallesi Pamuk Sokak'ta yabancı uyruklu bir şahıs, taksici Yaşar Yanıkyürek'in (58) kullandığı 34 TFY 89 plakalı ticari taksiye binmişti. Taksici ve yabancı uyruklu şahıs taksi ücreti konusunda tartışmıştı. Şahıs, Yanıkyürek'i 5 yerinden bıçaklayarak araçtan atıp, araçla birlikte kaçmıştı. Olay yerinde hayatını kaybeden taksici Yaşar Yanıkyürek'in cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. İki oğlu ve yakın akrabaları ve meslektaşları Adli Tıp Kurumuna akın etti. Burada yapılan işlemlerin ardından taksicinin cenazesi ailesine teslim edildi.

İstanbul Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Deniz Dündar, "Bugün saat 14.30 sıralarında aracına aldığı yolcusuyla Avrupa Yakası Sarıyer'de ormanlık alanda yolcusu tarafından 5 yerinden bıçaklanarak öldürülen Yaşar Yanıkyürek abimiz için buradayız. Bizler meslektaşları olarak şunu özellikle istiyoruz, pek çok kez oldu ilk değil, son da olmayacak yetkililerden acilen can ve mal güvenliğimiz için bir çare istiyoruz. En son İzmir'deki Oğuz Erge abimiz bugün, Yaşar abimiz yarın kim olacak bilmiyoruz" dedi. - İSTANBUL