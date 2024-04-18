İstanbul Sarıyer'de Taksiciyi Bıçaklayarak Öldüren Şahsın İfadesi Ortaya Çıktı - Son Dakika
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İstanbul Sarıyer'de Taksiciyi Bıçaklayarak Öldüren Şahsın İfadesi Ortaya Çıktı

İstanbul Sarıyer\'de Taksiciyi Bıçaklayarak Öldüren Şahsın İfadesi Ortaya Çıktı

İstanbul Sarıyer'de aracına bindiği taksiciyi 5 yerinden bıçakladıktan sonra yol kenarına atarak öldüren yabancı uyruklu şahsın ifadesi ortaya çıktı. Saldırgan, taksiden inmek istediği sırada şoförün kendisinden 200 dolar istediğini ve bu nedenle tartışma çıktığını iddia etti. Olayın ardından şüpheli paniğe kapılarak taksi şoförünü araçtan atarak kaçmıştır.

18.04.2024 16:38
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İstanbul Sarıyer'de aracına bindiği taksiciyi 5 yerinden bıçakladıktan sonra yol kenarına atarak öldüren yabancı uyruklu şahsın ifadesi ortaya çıktı. Saldırganın ifadesinde taksinden inmek istediği sırada şoförün kendinden 200 dolar istediğini ve bu nedenle tartışma çıktığını iddia etti.

Dün saat 16.30 sıralarında Sarıyer Tarabya Mahallesi'nde meydana gelen olayda yabancı uyruklu Y.B.G (42) taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek'i 5 yerinden bıçaklamış, olayın ardından Yanıkyürek'i araçtan atarak araçla olay yerinden uzaklaşmıştı. Taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek aldığı bıçak darbeleri sonucu olay yerinde hayatını kaybetmiş, şüpheli Y.B.G.(42) kısa süre içinde olayda kullandığı bıçakla ve taksiyle birlikte yakalanmıştı.

Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

Katil zanlısı Y.B.G. emniyette verdiği ifadede cinayeti itiraf etti. Y.B.G. ifadesinde, taksiden inmek istediği sırada taksi şoförünün kendisinden 200 dolar istediğini, bu nedenle aralarında tartışma çıktığını iddia etti. Olayın ardından şüphelinin paniğe kapıldığını ve kaçmak için taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek'i araçtan atarak direksiyon başına geçtiğini söylediği öğrenildi. Olay ile ilgili aracın GPS kayıtlarının incelemesinin devam edildiği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Sarıyer'de Taksiciyi Bıçaklayarak Öldüren Şahsın İfadesi Ortaya Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Sarıyer'de Taksiciyi Bıçaklayarak Öldüren Şahsın İfadesi Ortaya Çıktı - Son Dakika
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