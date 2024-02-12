İstanbul Sarıyer\'de yaşlı çiftin evi yangında kül oldu

İstanbul Sarıyer'de yaşlı bir çiftin yaşadığı gecekonduda, kömür sobasından yangın çıktı. Yaşlı çift kendilerini can havliyle dışarı atarken, alevlerin sardığı ev kül oldu. Evinin alevlere teslim olduğunu gören 71 yaşındaki kadın, gözyaşlarının tutamadı.
Edinilen bilgiye göre, Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Karaca Sokak'taki tek katlı gecekonduda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Kömür sobasının yandığı sırada fazla ısınan tavanın alev almasıyla başladığı iddia edilen yangına evde yakalanan Uncuoğlu çifti, kendilerini son anda dışarı attı. Ev alev alev yanarken, yangın ihbarı itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alırken, bütün sokak yoğun dumandan etkilendi. Yangının çevredeki evlere sıçramadan söndürülmesiyle facianın eşiğinden dönüldü. Sağlık ekipleri de olay yerine tedbir amaçlı geldi. 71 yaşındaki Fatma Uncuoğlu, evinin kül olduğunu görünce gözyaşlarını tutamadı. Yangının kömür sobasından başladığını ve hızla yayıldığını belirten Fatma Uncuoğlu, "Her şeyim yandı" diyerek ağladı. Yaşlı kadını mahalleli ve itfaiye ekipleri teselli etti. Öte yandan evde daha önce de soba nedeniyle yangın çıktığı öğrenildi.
Yangınla ilgili konuşan, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Muhtarı Osman Karaçam, "12.30 civarında sobadan başlayan yangın yüzünden teyzemizin evi tamamen yandı. Kaymakamımız ile görüştük teyzemizin evinin tadilatını inşallah yapacağız" dedi. - İSTANBUL
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