3.Sayfa

İstanbul Sultanbeyli'de motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Sultanbeyli Battalgazi Bosna Bulvarı'nda meydana geldi. 34 AKB 754 plakalı motosiklet trafik ışıklarında beklerken yeşil ışığın yanması ile sola dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen ve dönüş yasak olmasına rağmen sola dönen 34 GJ 6504 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine olay yerine sağlık, polis ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sultabeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde polis güvenlik tedbirleri alırken, motosiklet ve otomobilin yoldan kaldırılması ile trafik akışı normale döndü. - İSTANBUL