İstanbul Sultangazi\'de belediye işçisi, rögar kapağı için boynuna kadar suya girdi

İstanbul Sultangazi'de belediye işçisi, rögar kapağı için boynuna kadar suya girdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İstanbul Sultangazi'de Habibler Mahallesi Yayla Yolu'nun bir kısmı sağanak yağışla göle döndü. Belediye ekipleri çalışma başlatırken rögar kapağını açmaya çalışan bir belediye işçisi boynuna kadar suya girdi, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Sultangazi'de göle dönen yolda boynuna kadar suya giren belediye işçisi rögarın kapağını açmaya çalıştı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sultangazi Habibler Mahallesi Yayla Yolunun bir kısmı sağanak yağışın etkisiyle göle döndü. Belediye ekipleri çalışma başlatırken, bazı kişilerin duvarın üzerine çıkarak bölgeden geçtikleri görüldü. Bir yandan kepçeyle çalışma yapılırken, kanalı açmaya çalışan bir belediye işçisi ise, boynuna kadar suyun içine girdi. Rögarın kapağını açmaya çalışan işçinin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
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