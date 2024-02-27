İstanbul ve Ankara'da FETÖ/PDY operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul ve Ankara'da FETÖ/PDY operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

İstanbul ve Ankara\'da FETÖ/PDY operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

İstanbul ve Ankara'da yapılan FETÖ/PDY operasyonlarında eski askeri personeller ve sözde mahrem imamların da aralarında bulunduğu 10 şüpheli yakalandı. Operasyonlar kapsamında 10 kişi gözaltına alınırken, 3 kişinin yurt dışında olduğu belirlendi.

27.02.2024 10:44  Güncelleme: 10:45
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İstanbul ve Ankara'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda aralarında eski askeri personeller ile sözde mahrem imamların da bulunduğu 10 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde bazı şüpheliler hakkında, örgütün sözde askeri yapılanmasına yönelik ankesörlü hatlardan periyodik ve ardışık aranma, ayrıca askeri okullara girişte mülakat sınavlarında aday numaraları üzerinden kodlama yapılmak suretiyle örgüt mensuplarına askeri okullara giriş mülakat sınavlarında öncelik sağlandığı belirlendi. Aralarında 10 eski askeri personel ile sözde mahrem imam olan 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

10 şüpheli yakalandı

Operasyonlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 3 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Diğer 1 şüpheliye yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Ankara, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul ve Ankara'da FETÖ/PDY operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul ve Ankara'da FETÖ/PDY operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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