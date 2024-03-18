İstanbul ve Hatay\'da \'Bets10\' Operasyonu: 33 Şüpheli Yakalandı

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İstanbul ve Hatay'da düzenlenen operasyonlarda, 'Bets10' adlı web sitesi üzerinden 3 grupta örgütlenerek 'suçtan kaynaklanan malvarlığını aklamak' suçunu işlediği tespit edilen 33 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'yasadışı bahis suçunu işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığını aklamak' suçlarına yönelik yürütülen soruşturma başlattı. Bu çerçevede, 'Bets10' adlı web sitesi üzerinde yapılan açık kaynak araştırmaları sonucu, şüpheli M.Ö.'nün 12 kişiden oluşan ofis ekibi, 14 kişiden oluşan saha ekibi ve 3 kişilik mali işlerden sorumlu paranın izini kaybettiren ekip olarak 3 grupta örgüt kurduğu ve yönettiği tespit edildi.

33 şüpheli yakalandı

Soruşturma çerçevesinde belirlenen 30 şüpheliye yönelik İstanbul ve Hatay'da 31 ayrı adreste operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu suça iştirak eden şüphelilerin tespitiyle de beraber toplam 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL