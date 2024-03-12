İstanbul ve Tekirdağ\'da 755 Ton Kaçak Akaryakıta El Konuldu

İstanbul polisince İstanbul ve Tekirdağ Çorlu Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen operasyonlarda 755 ton kaçak üretilmiş akaryakıta el konuldu. Olayla bağlantılı aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 7 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından akaryakıt kaçakçılarına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, piyasadan toplanan atık madeni yağ ile yanıcı özelliğe sahip solvent, tiner ve akaryakıt türevi ürünleri karıştırarak illegal akaryakıt üretimi yapan bir şebekeyi tespit etti.
Sevkiyat rotası polisi fabrikaya götürdü
Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaları genişleten polis, 4 aylık sürede 5 kaçak akaryakıt taşıyan tanker içerisinde piyasa değeri 10 milyon lirayı bulan 155 ton kaçak akaryakıt ele geçirdi, 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonu genişleten emniyet güçleri, bu süre zarfında yakalanan tanker sürücülerinin ifadelerinden ve yapılan teknik çalışmalardan yola çıkarak sevkiyat rotasını tespit etti. Tankerlerin yol güzergah bilgileri doğrultusunda Tekirdağ ili Çorlu ilçesindeki illegal fabrika açığa çıkarıldı.
"10 numara yağ" olarak tabir edilen karışımlı akaryakıt imalatı
Çalışmalarını Çorlu'ya yoğunlaştıran İstanbul Polisi, kaçak üretilen akaryakıt fabrikasını takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda 6 Mart'ta yeni bir operasyon için düğmeye basıldı. Çorlu Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan söz konusu fabrikada yapılan aramalarda, piyasadan toplanan atık madeni yağ ile yanıcı özelliğe sahip solvent, tiner ve akaryakıt türevi ürünlerin karıştırılarak işleme tabi tutulduğu ve sonucunda meydana gelen motorin ile benzer özellikteki halk dilinde 10 numara yağ olarak tabir edilen karışımlı akaryakıt imalatı yapıldığı saptandı. Söz konusu ürünlerin yurt dışına gönderilmek üzere bekletildiğini tespit eden polis, baskında piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lirayı aşan 600 ton kaçak akaryakıt daha ele geçirdi. Yapılan operasyonlarda devletin yüklü miktarda vergi kaybının önüne geçildiği aktarılırken, toplam 755 ton kaçak üretilmiş akaryakıta imha edilmek üzere el konulmuş oldu.
Fabrika sahibi ve tanker sürücüleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Diğer yandan yakalanan toplam 7 şüpheli hakkında, 5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet Suçundan yürütülen işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul ve Tekirdağ'da 755 Ton Kaçak Akaryakıta El Konuldu - Son Dakika
Elazığ'ın Alpagut köyünde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi.
Afyonkarahisar'ın kent merkezinde, 17 yaşındaki bir sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, beton bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile birlikte 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Sakarya'da yaklaşan yerel seçimler öncesinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen ve eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında gözaltına alınan 33 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 8'i adli kontrolle, 11'i ise savcılık ifadesinden sonra serbest bırakıldı.
Bağcılar'da Ensar Avuç, başına aldığı darbe sonucu ölen Songül Kurt'un cesedini poşetlere sararak 10 gün aynı evde yaşadı. Olay, Avuç'un evine misafir olarak gelen 2 kişinin cesedi görmesi ve durumu polise bildirmesi üzerine ortaya çıktı. Polis ekipleri, baskın düzenledikleri evde cesedi buldu ve 3 kişiyi gözaltına aldı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede Kurt'un başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
İstanbul'da yapılan 'Mahzen-7' Operasyonları'nda elebaşılığını 'Memocan' lakaplı Muhammed Uray'ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertilmişti. 27 şüpheliden 12 kişi tutuklanırken, 15 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda 12 adet tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Sancaktepe'de elleri ve ayakları külotlu çorapla bağlı şekilde ölü olarak bulunan Semih Sevim cinayetine ilişkin davada Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı. Raporda, Sevim'de meydana gelen yaralanmaların sanığın kendisi tarafından yapılabileceği gibi bir başkası ya da başkaları tarafından da yapılmış olabileceği, bunlar arasında tıbben ayrım yapılamadığı aktarıldı.
Bolu'da engelli yaşlı çiftin balkona koydukları sönmeyen kömür kovası yangına sebep oldu. Çıkan yangında 3 evde hasar meydana geldi. Yangın kontrol altına alındıktan sonra yaşlı çift hastaneye kaldırıldı ve yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Selim ilçesinde yapılan çalışmada, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen bir otomobile el konuldu. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.
Niğde'de, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Karayolları Genel Müdürlüğüne ait tel örgülerin çalınarak hurdacıya satılmasıyla ilgili 6 hırsızlık olayının aydınlatılması için başlatılan çalışmada, 2 şüpheli gözaltına alındı. Hurdacı F.A. hakkında da adli işlem başlatıldı.
Eskişehir'de düzenlenen Teoman konserinde kapıların açılmasıyla ön sıralarda yer kapmak için koşan yüzlerce kişinin videosu görenleri hayrete düşürdü. Konser alanına giren yüzlerce kişi, sevdiği sanatçıyı en önden görmek için adeta birbiriyle yarıştı. Konserde yüzlerce kişi, keyifli dakikalar geçirdi.
Bolu'da engelli yaşlı bir çift, sobalarında bulunan yanmış kömürü soğuması için balkona koydu. Ancak sönmeyen kömür kovası sebebiyle çıkan yangın, 3 evde hasara yol açtı. Yangın sonucunda dumandan etkilenen çift hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve inceleme başlatıldı.
Afyonkarahisar'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı. İki zanlı tutuklanırken diğer iki zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?