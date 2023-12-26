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İstanbulkart doldurma bahanesiyle para isteyen 2 kadın yine aynı yerde yakalandı - Son Dakika
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İstanbulkart doldurma bahanesiyle para isteyen 2 kadın yine aynı yerde yakalandı

Beyoğlu'nda sokakta çevirdiği vatandaşlardan İstanbulkart doldurma bahanesiyle para isteyen 2 kadın, huzur ve sivil zabıta ekipleri tarafından yakalandı. 1 ay önce yine aynı noktada duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para isteyen kadınlar bu sefer gözaltına alındı. Kadınlardan birisi kendilerini görüntüleyen basın mensubuna tehditler savurdu.

İstanbulkart doldurma bahanesiyle para isteyen 2 kadın yine aynı yerde yakalandı
26.12.2023 - 22:59,  Güncelleme: 23:14
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İstanbulkart doldurma bahanesiyle para isteyen 2 kadın yine aynı yerde yakalandı

Dilenen kadın, basın mensubunu tehdit etti: 'Senin o iki ayağını kıracağım'

1 ay önce aynı noktada dilenirken yakalanmışlardı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda sokakta çevirdiği vatandaşlardan İstanbulkart doldurma bahanesiyle para isteyen 2 kadın, huzur ve sivil zabıta ekipleri tarafından yakalandı. 1 ay önce yine aynı noktada duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para isteyen kadınlar bu sefer gözaltına alınarak araca bindirildiği esnada kadınlardan birisi kendilerini görüntüleyen basın mensubuna 'Senin o iki ayağını kıracağım' diyerek tehdit etti.

İstanbul'da ellerinde İstanbulkart ile sokaklarda dolaşan ve yoldan çevirdiği vatandaşlardan kart doldurma bahanesiyle duygu sömürüsü yaparak para isteyen 2 kadın, zabıta ekiplerinin dikkatini çekti. Şüpheli iki kadın Beyoğlu Belediyesine bağlı zabıta ekipleri ve Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bağlı huzur ekibi tarafından izlenmeye başlandı. 2 kadını Karaköy meydanında dolaştıkları esnada yakalandı. Kadınların vatandaşlardan para istediği anlar görüntülendi. Yakalanan kadınlar, Beyoğlu Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Her iki kadına kabahatler kanunu gereğince 617'şer TL para cezası kesildi.

Öte yandan yakalanarak ekip aracına konulan kadınların, görüntü alan basın mensubunu "Senin o iki ayağını kıracağım" diyerek tehdit ettiği anlar kameralara yansıdı.

1 ay önce aynı noktada yakalanmışlardı

Yaklaşık 1 ay önce yine aynı noktada aynı şekilde vatandaşlardan İstanbulkart doldurma bahanesiyle para isteyen 2 kadın, huzur ve sivil zabıta ekipleri tarafından yakalanmıştı. Yakalanan kadınlar Beyoğlu Zabıta Müdürlüğüne götürülmüş, kadınların her birinin üzerinden 730 TL nakit para çıkarken İstanbulkartlarının para yüklü olmadığı tespit edilmişti. Kadınlardan çıkan nakit paraya tutanak karşılığı el koyulmuştu. Her iki kadına kabahatler kanunu gereğince 617'şer TL para cezası kesilmiş ve daha sonra kadınlar serbest bırakılmıştı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İstanbulkart doldurma bahanesiyle para isteyen 2 kadın yine aynı yerde yakalandı - Son Dakika


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