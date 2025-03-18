İşte İmamoğlu'nun diplomasının iptal gerekçesi - Son Dakika
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İşte İmamoğlu'nun diplomasının iptal gerekçesi

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İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin gerekçesinin "yokluk" ve "açık hata" olduğunu açıkladı.

18.03.2025 19:18
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İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildiğini bildirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da içlerinde yer aldığı 28 kişinin diploması İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edildi. Kararın gerekçesi merak edilirken, üniversiteden açıklama geldi. İstanbul Üniversitesi, diplomaların "yokluk" ve "açık hata" nedeniyle iptal edildiğini belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üniversitemiz Yönetim Kurulu'nun 18 Mart 2025 tarih ve 61. toplantısında alınan 3 sayılı karar ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 24.02.2025 tarih ve 2025/44681 soruşturma sayılı ve ekinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığının 17.02.2025 tarih ve E-68918934-663.08[2024/519-04-R]-12 sayılı 'Araştırma Raporu'nda yer alan tespitler çerçevesinde Üniversitemizde görevlendirilen İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan rapor uyarınca, Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı olarak 1990 yılında Üniversitemiz İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden kaydı silinen 10 kişinin yatay geçiş kararlarının; geri kalan ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın 'Araştırma Raporu'nda adı geçen kişi dahil mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine; Üniversitemizin tüm fakültelerinde yapılmış olan yatay geçişlerle ilgili inceleme ve araştırmalara devam edilmesine ve akabinde gerekli iş ve işlemlerin tesis edilmesine karar verilmiştir. Alınan karar ve bu karara dayanak teşkil eden bütün bilgi ve belgeler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ivedilikle gönderilecektir."

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı. İmamoğlu, soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermişti.

Başsavcılık, İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesine gönderdiği yazıda, İmamoğlu'nun diploması dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılmasını istemişti.

İşte İmamoğlu\'nun diplomasının iptal gerekçesi
Kaynak: AA

İstanbul Üniversitesi, Yerel Haberler, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, 3-sayfa, Eğitim, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İşte İmamoğlu'nun diplomasının iptal gerekçesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (51)

  • Osman A:
    Ekobey hadi sağdan sağdan. 154 267 Yanıtla
  • Muhammed Gönülaçar:
    rektör ataması akp yapıyor çokta şaşırmamak lazım 252 137 Yanıtla
  • Semih Aymergen:
    arkadaş memlekette hic kimsenin hiçbir şeyden yüzü kizarmiyor. hadi akp dürüst değil bari biz dürüst olalım. adam resmen kaçak ogrenci. bunu kinamayalimmi 224 133 Yanıtla
  • Harun Tanışık:
    Hukumet ne hale gedi yazık diplomayı iptal edenler tayyipin adamları 5 yaşındaki cocuk bile biliyot 201 126 Yanıtla
  • Memnune APAK:
    rte nin diploması var mı? Aslını neden göremiyoruz? 187 85 Yanıtla
  • Faruk İnan:
    Ne kadar değişik bir ülkede yaşıyoruz. Bu adam şimdi siyasette değil başka bir dalda büyük bir başarı elde etseydi bu üniversite ve hükümet bizim adamımız derdi ama sırf hükümete karşı ve bu halkın en büyük umudu olduğu için onu yoldan çıkarmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Gerçekten Avrupa bizi kıskanıyormuş ve bu hükümet ile AB'ye girmeye çalışıyoruz. 131 82 Yanıtla
  • Mister No:
    İyi de ozaman nasıl okudu o insanlar okadar yıl. akp’lüleri etkilemez ama muhalifler hep üniversite mezunu, hepimizin mi diploması iptal olacak. Üniversite kafasına göre verdiği hakkı nasıl iptal eder? 110 56 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Cumhuriyet başsavcılığı konuya müdahil olmuş sa gerisi boştur lo itirazlar da boştur ha 65 37 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    meral aksener yirtindi. Samsun’dan güneş gibi doğun dedi. iki korkak belediye başkanı görevi birakmadi bay kenal aday gosterildi iste sonuc. beter ol muhalefet. 65 35 Yanıtla
  • Nrttn:
    yalan oldu yalan oldu 56 22 Yanıtla
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