İstiklal Caddesi'ndeki Saldırı Davasında Firari Sanıkların Yakalanması Bekleniyor - Son Dakika
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İstiklal Caddesi'ndeki Saldırı Davasında Firari Sanıkların Yakalanması Bekleniyor

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İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen terör saldırısının firari sanıkları için yakalama kararları devam ediyor.

10.10.2024 18:26
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İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısına ilişkin firari sanıkların yakalanması bekleniyor

İSTANBUL - İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında olay yerine bombacı Ahlam Albashir ile birlikte patlayıcı malzeme getiren Bilal Elhacmaos'un da bulunduğu 10 firari sanığın davasının görülmesine devam edildi. Mahkeme, firari sanıklar hakkındaki yakalama kararının devamına hükmetti.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 Pazar günü bombalı bir terör saldırısı gerçekleşmiş, olayda 6 kişi yaşamını yitirirken, 99 kişi de yaralanmıştı. Olaya ilişkin 26 Nisan tarihinde görülen davanın karar duruşmasında bombayı bırakan Ahlam Albashir 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ile bin 794 yıl hapis cezasına çarptırılırken, aralarında örgütün özel istihbarat elemanı olan ve olay yerine Albashir ile patlayıcı malzeme getiren Bilal Elhacmaos'un da bulunduğu 10 firari sanığın dosyalarının ayrılmasına hükmedilmişti. Firari 10 sanıklı davanın görülmesine İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Yakalanmaları bekleniyor

Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme, firari sanıklar Bilal Elhacmaos, Sabri Ok, Hülya Oran, Ferhat Abdi Şahin, Layika Gültekin, Velid Halil, Cemil Bayık, Fehman Hüseyin, Saliha Bişkin ve Khalil Manja Hussein'in haklarındaki yakalama kararlarının devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 Pazar günü bombalı bir terör saldırısı gerçekleşmiş, olayda 6 kişi yaşamını yitirirken, 99 kişi de yaralanmıştı.

Olaya ilişkin 26 Nisan 2024 tarihinde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme, sanık Albashir'e 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ile bin 794 yıl hapis cezası vermiş, aralarında örgütün özel istihbarat elemanı olan ve olay yerine Albashir ile patlayıcı malzeme götüren Bilal Elhacmaos'un da bulunduğu 10 firari sanığın ise dosyalarının ayrılmasına hükmetmişti.

Kaynak: İHA

İstiklal Caddesi, Ahlam Albashir, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstiklal Caddesi'ndeki Saldırı Davasında Firari Sanıkların Yakalanması Bekleniyor - Son Dakika

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