İtalya'da Küçük Uçak Otoyola Düştü

İtalya'nın kuzeyinde küçük bir uçağın otoyola düşmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'nın Brescia ilinde küçük bir uçak yoğun trafiğin bulunduğu A21 otoyoluna çakıldı. Uçak alev topuna dönerken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otoyol her iki yönde trafiğe kapatıldı. İtfaiyeden yapılan açıklamaya göre uçaktaki 2 kişi hayatını kaybetti. Yoldan geçen 2 sürücü ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Uçağın düşme nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. - LOMBARDY