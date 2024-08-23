İtalya'da lüks yat kazasında kaybolan son kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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İtalya'da lüks yat kazasında kaybolan son kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İtalya\'da lüks yat kazasında kaybolan son kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İtalya'nın Sicilya Adası açıklarında, milyarder bir aileye ait lüks yatın battığı trajik olayda, kaybolan son kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Yatta bulunan 22 kişiden 10'u mürettebat olup, 15 kişi kurtarıldı. Enkazın denizin 50 metre derinliğinde bulunması, lüks yat turizminin tehlikelerine ve deniz güvenliğinin önemine dikkat çekti.

23.08.2024 14:52
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İtalya'da milyarder aileye ait lüks yatın Sicilya Adası açıklarında batması sonucu kaybolan son kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Palermo şehrinde bulunan Porticello limanı açıklarında pazartesi günü "Bayesian" adlı lüks yatın batması sonucu kayıp kişileri bulmak için başlatılan arama operasyonunda sona geldi. Dalgıçlar tarafından yürütülen operasyonda kayıp 6'ıncı kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Son kişinin de bulunmasıyla kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Bulunan son cesedin İngiliz teknoloji milyarderi Mike Lynch'in 18 yaşındaki kızı Hannah'a ait olduğu tahmin ediliyor.

Lüks yat fırtınada batmıştı

İngiliz teknoloji girişimcisi Mike Lynch'in eşi Angela Bacares'ın sahibi olduğu, 10'u mürettebat toplam 22 kişinin bulunduğu 56 metrelik lüks yat, 19 Ağustos'ta Sicilya açıklarında şiddetli fırtına sırasında batmıştı. Facianın ardından 1'i çocuk ve yatın sahibi Bacares dahil 15 kişi kurtarılırken, 7 kişi kaybolmuştu. Daha sonra kayıp 7 kişiden birinin cansız bedenine ulaşılmış, kayıp 6 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtilmişti. Kayıp kişilerin Lynch, 18 yaşındaki kızı Hannah, uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley International Başkanı İngiliz Jonathan Bloomer, eşi Judy Bloomer ve Clifford Chance hukuk firmasının ortağı ABD'li avukat Chris Morvillo ile eşi Neda Morvillo olduğu aktarılmıştı.

Yatın enkazı denizin 50 metre derinliğinde bulunmuştu.

İtalya'da lüks yat kazasında kaybolan son kişinin cansız bedenine ulaşıldı
İtalya'da lüks yat kazasında kaybolan son kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İtalya'da lüks yat kazasında kaybolan son kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Güven Yaşar: zenginlere üzülmüyorum 3 22 Yanıtla
  • ferhat eser: Zengin fakir farketmez güven yaşar, ben hiç kimseye üzülmüyorum. İyi olmuş 0 5 Yanıtla

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