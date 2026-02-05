İtalya'daki cezaevinde tutuklu olan Türk, hücrede ölü bulundu - Son Dakika
İtalya'daki cezaevinde tutuklu olan Türk, hücrede ölü bulundu

İtalya\'daki cezaevinde tutuklu olan Türk, hücrede ölü bulundu
05.02.2026 22:57
İtalya'nın Viberto şehrinde, Santa Rosa festivali öncesi silahlarla yakalanmasının ardından tutuklanan 25 yaşındaki Abdullah Atik, Mammagialla Cezaevi'ndeki hücresinde ölü bulundu. Yetkililer, Daltonlar suç örgütü ile bağlantısı olduğu düşünülen Atik'in ölümünde intihar üzerinde duruyor.

İtalya'nın Viterbo şehrinde, Santa Rosa festivali öncesi düzenlenen operasyonda silahlarla yakalanarak tutuklanan 25 yaşındaki Abdullah Atik, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu. Mammagialla (Nicandro Izzo) Cezaevi'nde tutulan Atik'in cansız bedenine sabah saatlerinde ulaşıldı.

CEZAEVİNDE ÖLÜ BULUNAN ATİK'LE İLGİLİ "DALTONLAR" İDDİASI

Yetkililer, "Daltonlar" suç örgütü ile bağlantısı olduğu iddia edilen Atik'in ölümüyle ilgili ilk bulguların intihara işaret ettiğini belirtti. Gazeteci Rojda Altıntaş'ın aktardığı habere göre olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatılırken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi raporu bekleniyor.

3. Sayfa, Cezaevi, İtalya, Dünya, Son Dakika

23:15
İtalya'daki cezaevinde tutuklu olan Türk, hücrede ölü bulundu
