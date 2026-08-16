İtalya'dan İstanbul'a Öğretmen: D'Angerio Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
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İtalya'dan İstanbul'a Öğretmen: D'Angerio Evinde Ölü Bulundu

İtalya\'dan İstanbul\'a Öğretmen: D\'Angerio Evinde Ölü Bulundu
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İtalyan Profesör Ruggero D'Angerio, Beyoğlu'ndaki evinde yarı çıplak halde ölü bulundu.

İstanbul Beyoğlu'nda yaşayan ve yıllarca İtalyan liselerinde öğretmenlik yapan İtalyan Profesör Ruggero D'Angerio'yu, evinde ölü bulundu.

Olay, 5 Ağustos Çarşamba günü Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi Sahancı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'daki İtalyan liselerinde uzun yıllar boyunca öğretmen olarak görev yapan Profesör Ruggero D'Angerio İstanbul'daki evini kiraya vermek için emlakçı Ethem İ. (45) ile anlaştı. Emlakçı Ethem İ. gün içerisinde evi kiracı adaylarına göstermek için D'Angerio'ya ulaşmaya çalıştı ancak İtalyan öğretmen telefonlara cevap vermedi. Profesör D'Angerio'dan haber alamayan Ethem İ. bir kiracı adayıyla birlikte eve geldi. Evin kilidini kendisinde bulunan yedek anahtarla açarak içeriye giren Ethem İ., Profesör Ruggero D'Angerio'yu evdeki yatağında yarı çıplak ve hareketsiz halde buldu. Bunun üzerine Ethem İ. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

'Yatağında yarı çıplak ve hareketsiz halde bulundu'

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede İtalyan öğretmen D'Angerio'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve olay yeri inceleme ekipleri D'Angerio'nun bulunduğu odada incelemelerde bulundu. Yapılan ilk incelemelerde D'Angerio'nun vücudunda herhangi bir darp, kesici veya delici alet izine rastlanmadı. D'Angerio'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

'Gün içerisinde iki üç kere aradığımda, ulaşamadım'

Profesör Rugerro D'Angerio'yu evde cansız halde bulan Emlakçı Ethem İ., D'Angerio'nun evini kiralaması için kendisini yetkilendirdiğini belirterek, "Kendisini tanıyordum. Evini kiraya vermem için beni yetkilendirmişti. Ben kendisini gün içerisinde iki üç kere aradığımda, ulaşamadım. Müşteriye göstermem için bana yedek anahtar vermişti. Randevu saatinde geldiğimde tekrar aradım ancak ulaşamadım. Müşteriyle birlikte daireyi göstermek için eve gittik. Kendisini maalesef o vaziyette gördük" ifadelerini kullandı.

"Kanser tedavisi görüyordu. İstanbul'u çok seviyordu"

D'Angerio'nun yaklaşık 2 yıl boyunca İtalya'da kanser tedavisi gördüğünü söyleyen Ethem İ., "İstanbul'u çok seviyordu. Ondan dolayı yazın İstanbul'a geliyordu. Kanseri atlattığını söylüyordu. O vesileyle İstanbul'daydı. Evini kiraya vermek için beni yetkilendirmişti" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa, Beyoğlu, İtalya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İtalya'dan İstanbul'a Öğretmen: D'Angerio Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika

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