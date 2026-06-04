İtfaiye Aracı Devrildi: 3 Yaralı

Bağcılar'da, Esenyurt'taki fabrika yangınından dönen itfaiye aracı devrildi, 3 itfaiye eri hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Bağcılar Mahmutbey Yolu ile Esenler Oruç Reis yolu bağlantı kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Esenyurt'taki fabrika yangınından döndüğü öğrenilen su ikmal aracı, kavşağı döndğü sırada devrildi. Araçta bulunan 3 itfaiye eri yaralandı. İhbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen araç nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, aracı kurtarma çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL