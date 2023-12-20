 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beyoğlu'nda İtfaiye Ekibi Dar Sokakta Hatalı Park Eden Araç Nedeniyle Zor Anlar Yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi

Beyoğlu'nda İtfaiye Ekibi Dar Sokakta Hatalı Park Eden Araç Nedeniyle Zor Anlar Yaşadı

Beyoğlu'nda kötü koku ihbarı üzerine olay yerine gitmeye çalışan itfaiye ekibi, dar sokakta park edilen araç nedeniyle sıkıştı. İtfaiye aracı ve diğer sürücüler, hatalı park yapan sürücüye ulaşılamayınca geri geri giderek sokaktan çıkmak zorunda kaldı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Beyoğlu\'nda İtfaiye Ekibi Dar Sokakta Hatalı Park Eden Araç Nedeniyle Zor Anlar Yaşadı
20.12.2023 - 15:20,
Abone Ol

Beyoğlu'nda kötü koku geldiği ihbarı üzerine olay yerine gitmeye çalışan itfaiye ekibi, dar sokakta köşeye park edilen otomobil nedeniyle zor anlar yaşadı. İtfaiye aracı ve diğer sürücüler, hatalı park eden sürücüye ulaşılamayınca geri geri giderek sokaktan çıkmak zorunda kaldı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre itfaiye ekipleri, Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi Çiftevav Sokak'taki metruk binada kötü kokular geldiği ihbarı üzerine saat 08.00 sıralarında olay yerine gitmek üzere yola çıktı. Ancak olay yerinin yakınındaki bir sokaktan geçmeye çalışan itfaiye aracı hatalı park yapılan otomobil nedeniyle zor anlar yaşadı. Sokağın ağzında sıkışan itfaiyeciler, aracın sahibine ulaşmaya çalıştı. Ancak olmadı. Araç sahibine ulaşılamayınca merkezden olaya başka itfaiyecilerin gönderilmesi istendi. Olaya başka bir ekip gönderilirken, bu sırada itfaiye aracının arkasında kuyruk oluştu. Aracın sahibine ulaşılamayınca, itfaiyeciler ve diğer sürücüler geri geri giderek çözüm buldu. Araçlar dar sokaktan geriye doğru giderek çıktı. O anlar ise kameraya yansıdı.

"Yangın çıksa bina kül olur"

Hatalı park yapan sürücüye kızan bir vatandaş, "Sokağımız çok dar sorumsuz insanlar böyle köşeye bırakıyor. Yangın çıksa bina kül olur. Köşede tinercilerin yaşadığı bir bina var oraya bakacalar galiba" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Beyoğlu, İtfaiye, İtfaiye, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Otomobil, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda İtfaiye Ekibi Dar Sokakta Hatalı Park Eden Araç Nedeniyle Zor Anlar Yaşadı - Son Dakika


15:17
Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek
15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'' törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'' törenine katıldı
14:47
İsrailli gazeteci: İsrail'in Gazze'ye daha ölümcül saldırı başlatması gerekiyordu İsrailli gazeteci: İsrail'in Gazze'ye daha ölümcül saldırı başlatması gerekiyordu
13:24
Akşener'in 'Korkak' çıkışına Mansur Yavaş'tan sert yanıt: Zoruma gitti, Allah'tan başka kimseden korkmuyorum Akşener'in "Korkak" çıkışına Mansur Yavaş'tan sert yanıt: Zoruma gitti, Allah'tan başka kimseden korkmuyorum
13:07
Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum
12:49
Fatih Erbakan: İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki yerlerde kendi adaylarımızla seçime gireceğiz Fatih Erbakan: İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki yerlerde kendi adaylarımızla seçime gireceğiz
12:30
İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi
12:06
Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi

Son Dakika
15:17 Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'' törenine katıldı
14:47 İsrailli gazeteci: İsrail'in Gazze'ye daha ölümcül saldırı başlatması gerekiyordu
13:24 Akşener'in "Korkak" çıkışına Mansur Yavaş'tan sert yanıt: Zoruma gitti, Allah'tan başka kimseden korkmuyorum
13:07 Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum
12:49 Fatih Erbakan: İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki yerlerde kendi adaylarımızla seçime gireceğiz
12:30 İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi
12:06 Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi
11:58 MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı
11:57 ''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 16:05:47. #1.11#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda İtfaiye Ekibi Dar Sokakta Hatalı Park Eden Araç Nedeniyle Zor Anlar Yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement