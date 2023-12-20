Beyoğlu\'nda İtfaiye Ekibi Dar Sokakta Hatalı Park Eden Araç Nedeniyle Zor Anlar Yaşadı

Beyoğlu'nda kötü koku geldiği ihbarı üzerine olay yerine gitmeye çalışan itfaiye ekibi, dar sokakta köşeye park edilen otomobil nedeniyle zor anlar yaşadı. İtfaiye aracı ve diğer sürücüler, hatalı park eden sürücüye ulaşılamayınca geri geri giderek sokaktan çıkmak zorunda kaldı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre itfaiye ekipleri, Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi Çiftevav Sokak'taki metruk binada kötü kokular geldiği ihbarı üzerine saat 08.00 sıralarında olay yerine gitmek üzere yola çıktı. Ancak olay yerinin yakınındaki bir sokaktan geçmeye çalışan itfaiye aracı hatalı park yapılan otomobil nedeniyle zor anlar yaşadı. Sokağın ağzında sıkışan itfaiyeciler, aracın sahibine ulaşmaya çalıştı. Ancak olmadı. Araç sahibine ulaşılamayınca merkezden olaya başka itfaiyecilerin gönderilmesi istendi. Olaya başka bir ekip gönderilirken, bu sırada itfaiye aracının arkasında kuyruk oluştu. Aracın sahibine ulaşılamayınca, itfaiyeciler ve diğer sürücüler geri geri giderek çözüm buldu. Araçlar dar sokaktan geriye doğru giderek çıktı. O anlar ise kameraya yansıdı.

"Yangın çıksa bina kül olur"

Hatalı park yapan sürücüye kızan bir vatandaş, "Sokağımız çok dar sorumsuz insanlar böyle köşeye bırakıyor. Yangın çıksa bina kül olur. Köşede tinercilerin yaşadığı bir bina var oraya bakacalar galiba" dedi. - İSTANBUL