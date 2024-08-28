İtfaiye eri için sirenler çalındı

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Bu kez sirenleri kazada ölen arkadaşları için çaldılar

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden itfaiye erine, görev yaptığı yerde tören düzenlendi

KOCAELİ - Kocaeli'de otomobil ile kafa kafaya çarpışması neticesinde hayatını kaybeden itfaiye erine, görev yaptığı yerde tören düzenledi. Helallik alınmasının ardından görev arkadaşları, hayatını kaybeden itfaiye erine siren çalarak veda etti.

Kandıra yolunda seyir halinde olan motosikletli ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklette bulunan Vahap Elden ve Oğuz Gökçe isimli 2 itfaiye eri yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Oğuz Gökçe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Vahap Elden sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Oğuz Gökçe'nin Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe'nin yeğeni olduğu öğrenildi.

Görev arkadaşlarına siren çalarak veda ettiler

Elim kazada hayatını kaybeden itfaiye eri Oğuz Gökçe'nin cenazesi, işlemlerinin ardından görev yaptığı Yahyakaptan İtfaiye Grubu'na getirildi. Eşi Esra Gökçe, akrabaları ve mesai arkadaşlarının katılımıyla itfaiye merkezinde helallik alınarak tören düzenlendi. Törende konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu, "Oğuz kardeşimizi kaybettik, Vahap kardeşimizde yaralı olarak Şehir Hastanesi'nde tedavi görmektedir. Yaklaşık iki yılı tamamlamıştık, biz kendisinden, çalışmasından memnunduk. Ahlaklı ve düzgün bir kardeşimizdi, hepimiz çok üzgünüz ama Allah'ın takdiri böyle ecel saati gelince ne bir dakika öne ne bir dakika sonraya bırakıyor. Allah çıkmış olduğu bu yolda taksiratlarını afetsin" dedi. Helallik alınmasının ardından görev arkadaşları, hayatını kaybeden itfaiye erine siren çalarak veda etti.