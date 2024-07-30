İTÜ'de yangın paniği: O sırada havuzda bulunan çocuklar ve aileleri tahliye edildi - Son Dakika
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İTÜ'de yangın paniği: O sırada havuzda bulunan çocuklar ve aileleri tahliye edildi

Sarıyer'de İstanbul Teknik Üniversitesi'nin havuzunun olduğu binada çıkan ufak çaplı yangın nedeniyle havuzda bulunan çocuklar ve aileleri tahliye edildi. Yangının sebebi araştırılırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

30.07.2024 22:16
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İTÜ'de yangın paniği: O sırada havuzda bulunan çocuklar ve aileleri tahliye edildi

İSTANBUL - Sarıyer'de İstanbul Teknik Üniversitesi'nin havuzunun olduğu binada yangın paniği yaşandı. O sırada havuzda bulunan çocuklar ve aileleri binadan tahliye edilirken, ufak çaplı yangının neden kaynaklandığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Olay, Sarıyer Maslak'ta bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, üniversite havuzunun bulunduğu binada elektrik sebebiyle ufak çaplı yangın çıktı. Duman ve koku yayılması üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye duman ve kokunun nereden geldiğini araştırırken, yüzme dersi için okulda bulunan çocuklar ve aileleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İTÜ'de yangın paniği: O sırada havuzda bulunan çocuklar ve aileleri tahliye edildi - Son Dakika

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