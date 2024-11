İyi Niyet Hırsızlığa Dönüştü

3.Sayfa

Yediği simidin parasını ödeyip 10 bin TL para ile telefonu böyle çaldı

HATAY - Hatay'da simit yemek için geldiği fırında masanın üzerindeki 10 bin TL para ile telefonu çalan hırsızın o anları kameraya yansıdı. İş yeri sahibi Ölmez, havanın soğuk olduğu için kadını iş yerinin içine aldığını belirterek "İyi niyetim hem telefonuma hem de 10 bin TL paramıza mal oldu" dedi.

Edinilen bilgilere göre olay, İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde Osman Ölmez'e ait simin fırınında yaşandı. Gece saat 03.30 sıralarında simit almak için iş yerine gelen kadın, havanın soğuk olduğunu belirterek fırının içerisine geçmek istediğini söyledi. Kadına iyilik yapmak isteyen Ölmez, normal şartlarda içeride ürün servis yapmamasına rağmen havanın soğuk olduğu için kadını içeriye davet etti. Kim olduğu bilinmeyen kadın, oturduğu masanın üzerinde bulunan 10 bin TL para ve akıllı cep telefonunun alarak çantasının içersine koydu. An be an güvenlik kamerasına yansıyan olayda iş yeri sahibi Ölmez, telefonun lazım olması üzerine par ve telefonun çalındığını fark etti. Durum üzerine emniyete giderek şikayetçi olan iş yeri sahibi Ölmez, yaşadıklarını anlattı.

"İyi niyetim hem telefonuma hem de 10 bin TL paramıza mal oldu"

İyilik yapmak isterken 10 bin TL'sinden ve telefonundan olduğunu ifade eden 60 yaşındaki Osman Ölmez, "26 Kasım gecesi saat 03.30 sularında dükkanımıza bir kadın geliyor, gece saati kadınlara olan hassasiyetimizden dolayı çok üşüdüğünü söyledi. Ben içeride bir dakika oturabilir miyim deyince dükkanın içerisine davet ettik. Köşede bulunan masaya geçti kamerada da göründüğü gibi telefonumu ve 10 bin TL vardı onu da götürmüş. Gece çok yoğun olduğumuz için telefon lazım oldu. Bıraktığım yere bakınca hem telefonu hem de 10 bin TL parayı masanın üzerinden almış olduğunu fark ettim. Emniyeti aradık geldiler ve şahıstan şikayetçi olduk. Amca bir çay ver dedi, önce dışarıdayken çayı verdim sonra amca dışarısı çok soğuk içeri geçebilir miyim deyince bende geç kızım dedim ve köşedeki masaya oturdu. Dükkanda beş altı kişi vardık, yoksa ben kimseyi içeri almıyorum benim masa servisim dışarıda zaten. İyi niyetim hem telefonuma hem de 10 bin TL paramıza mal oldu" ifadelerini kullandı.