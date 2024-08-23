İyilik kazandı: Hırsızı yakaladı, polise teslim etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İyilik kazandı: Hırsızı yakaladı, polise teslim etti

Geniş Video İzle

İzmir'de motosiklet sürücüsü, yol kenarında motosikleti çalmaya çalışan bir hırsızı yakalayarak polise teslim etti. O anlar kask kamerası tarafından görüntülendi.

23.08.2024 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İyilik kazandı: Hırsızı yakaladı, polise teslim etti

Motosiklet sürücüsünün hırsızı yakaladığı anlar kamerada

İZMİR - İzmir'de motosikletiyle turlayan vatandaş, yol kenarında bir motosikleti düz kontak yapıp vurdurarak çalıştırmaya çalışan bir kişiye yardım etmek için kendisini durdurdu. Daha sonra o kişinin motosiklet hırsızı olduğunu belirleyen sürücü, hırsızı polise teslim ederken o anlar kask kamerası tarafından görüntülendi.

Olay geçtiğimiz akşam Karabağlar ilçesinde meydana geldi. Motosikletiyle gezerek videolar çeken ve sosyal medya hesabında paylaşan Caner isimli vatandaş, yol kenarında motoru düz kontak yaparak, vurdurarak çalıştırmaya çalışan bir şüpheliyi gördü. Öncesinde motosikletinin bozulduğunu düşünerek yardım eden motosiklet sürücüsü daha sonra motosikletin plakasının olmadığını gördü. Kendisine verdiği ruhsatı incelemesinin ardından adının M.A. olduğu öğrenilen şüphelinin çalıntı motosikleti sürüklediğini belirledi. Bunun ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildiren sürücü, kaçmaya çalışan motosiklet hırsızını yakalayıp bekletti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına alırken, heyecan dolu anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasıyla görüntülendi.

İyilik kazandı

Olayla ilgili açıklama yapan motosiklet sürücüsü, "Bugün yine iyilik kazandı diyebiliriz. Lütfen motorlarınıza sahip çıkın, dikkat edin ve mutlaka önleminizi alın" dedi.

İyilik kazandı: Hırsızı yakaladı, polise teslim etti
Kaynak: İHA

Motosiklet, 3-sayfa, İyilik, İzmir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İyilik kazandı: Hırsızı yakaladı, polise teslim etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:54 SPK’dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in “istifa“ iddiasına inceleme SPK'dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in "istifa" iddiasına inceleme
00:34 Almanya’nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var Almanya'nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 01:43:42. #1.11#
SON DAKİKA: İyilik kazandı: Hırsızı yakaladı, polise teslim etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement