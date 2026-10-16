İZBETON davası 22 Ocak 2027\'ye ertelendi, İzmir Büyükşehir\'in müdahilliği kabul edildi

İZBETON davasında mahkeme, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kamu zararı ihtimali gerekçesiyle davaya müdahil olma talebini kabul etti. Eski Başkan Tunç Soyer ve sanıkların beraat ile tahliye taleplerinde bulunduğu dava, adli kontrol şartlarının esnetilmesiyle 22 Ocak 2027 tarihine ertelendi.

Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde İzmir 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya, başka soruşturmalardan tutuklu bulunan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, belediyenin 'zararımız yoktur' yazısına rağmen müdahillik talebini yerinde buldu

Soyer beraatini istedi

Duruşmada söz verilen Tunç Soyer, yöneltilen iddiaların tamamını çürüttüklerini belirterek beraatini talep etti. Soyer, 15,5 aydır hakkında somut bir delil bulunmadığını öne sürdü. Diğer sanık Heval Savaş Kaya ise dosyada bahsedilen 27 milyon liralık tutarın kentsel dönüşüm mağdurlarına ödenen kira yardımları olduğunu dile getirerek suçlamaları reddetti ve beraatini istedi. Şenol Aslanoğlu da İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosya birleştirme talebi hakkında bir karar verilmesini talep etti.

Dava ertelendi

Mahkeme heyetinin açıkladığı ara kararda, davanın başka bir dosyayla birleştirilmesi yönündeki talep mahkeme heyeti tarafından reddedildi. Dosya kapsamında detaylı inceleme yapılması amacıyla bilirkişi raporu istenirken, raporun mahkemeye ulaşmasının beklendiği ifade edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin davaya katılma talebi ise mahkeme tarafından kabul edildi. Mahkeme, sanıklar Şenol Aslanoğlu ve Cihangir Lübiç hakkında 5 milyon TL ödeme yapılması karşılığında adli kontrol şartlarını kaldırdı. Mahkeme sanıklar Tunç Soyer, Heval Savaş Kaya ve Barış Karcı hakkında adli kontrol şartının devam etmesine karar verdi. Mahkeme davanın bundan sonraki süreçlerinin İzmir Adliyesi'nde görülmesine karar verdi. Davanın bir sonraki duruşması, 22 Ocak saat 10.00'a ertelendi.

Soruşturmanın geçmişi ve açılan davalar

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 Temmuz 2025 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında 157 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, aralarında Soyer ve Aslanoğlu'nun da bulunduğu bazı şüpheliler tutuklanmıştı. Soruşturma çerçevesinde 3 ayrı iddianame hazırlandı. Asfalt ve yol bakım işlerindeki yolsuzluk iddiasıyla İzmir 28'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 44 sanık hakkında 3 yıldan 14 yıla kadar, araç kiralama hizmetlerindeki usulsüzlük iddiasıyla İzmir 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 56 sanık hakkında 3 yıldan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle açılan davalar sürüyor.

Kooperatifler üzerinden yürütülen dolandırıcılık iddiasıyla 11'i tutuklu 65 sanık hakkında 3 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan esas davada ise tutuklu sanıklar tahliye edilmişti. Ancak S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi ile Gaziemir Yapı Kooperatifi'ne yönelik yürütülen zimmet ve menfaat temini soruşturmaları kapsamında Soyer, Kaya ve Aslanoğlu'nun tutukluluk halleri devam ediyor. Örnekköy kooperatifine ilişkin hazırlanan ve İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen son iddianamede Soyer ve Kaya hakkında 6 yıla, Aslanoğlu hakkında ise 12 yıla kadar hapis cezası isteniyor.