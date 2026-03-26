İZBETON davasında 5. duruşma

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZBETON AŞ'deki "ihaleye fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" iddialarına yönelik açılan davanın beşinci duruşması bugün görülecek. Ana dosyada tutuklu sanık bulunmazken, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu başka bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZBETON AŞ'de taşeron şirketler aracılığıyla yolsuzluk yapıldığı iddiaları üzerine 1 Temmuz'da soruşturma başlatıldı. Sayıştay, mülkiye müfettişi ve bilirkişi raporlarına dayandırılan soruşturma kapsamında 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda 139 şüpheli yakalandı ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 60'ı tutuklandı. Süreç içerisinde yapılan itirazlar ve tahliyelerle İZBETON ana davasında tutuklu sanık kalmadı.

45 yıla kadar hapis istemi

Hazırlanan iddianamede, çeşitli kentsel dönüşüm projelerinde kat karşılığı inşaat işlerinde usulsüzlük yapıldığı belirtildi. Örnekköy 3. ve 4. etap, Gaziemir-Aktepe-Emrez Mahallesi 1. etap ile Karabağlar 3. ve 4. etap projeleri dosyada yer aldı. İddianamede 449 mağdur ve 7 müşteki bulunurken, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON AŞ suçtan zarar görenler olarak dosyaya eklendi. Sanıklar hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve bu suçlara teşebbüs gibi suçlamalardan 3 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Başka dosyadan tutuklulukları sürüyor

İZBETON davasının yargılama sürecinde gerçekleşen dört duruşma sonucunda tüm sanıklar tahliye edildi. Ancak ana dava devam ederken, S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ndeki "zimmet" iddialarına yönelik ayrı bir soruşturma yürütüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 26 Aralık'ta düzenlenen operasyonun ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Bu kapsamda eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile iş insanları Burak Bakır ve Yıldırım Kuruoğulları cezaevine gönderildi. Soyer, Kaya ve Aslanoğlu'nun bu farklı dosya kapsamındaki tutukluluk halleri devam ediyor. - İZMİR