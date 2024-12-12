Izin Olmadan Ağaç Kesimi Elektriği Kesti - Son Dakika
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Izin Olmadan Ağaç Kesimi Elektriği Kesti

Antalya'da izinsiz ağaç kesen kişi, mahallede yangın ve elektronik cihazların yanmasına neden oldu.

12.12.2024 22:20
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Ağaç budarken bütün mahallenin elektriğini kesti, elektronik cihazlarını yaktı

İzinsiz ağaç kesen şahıs mahallenin elektronik cihazlarını yaktı, bir evde yangın çıkmasına neden oldu

ANTALYA - Antalya'da apartmanın bahçesinde bulunan ağacın dallarını kesen bir şahıs bütün mahallenin elektriklerinin kesilmesine, çok sayıda apartmanda elektronik cihazların yanmasına ve bir ikamette yangın çıkmasına neden oldu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 642 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir apartman sakini bahçede bulunan ve elektrik tellerine temas eden ağacın dallarını kesmeye başladı. İsmi öğrenilemeyen apartman sakini ağaca budama yaptığı sırada dallar tellere temas ederek kısa devreye ve tellerin kopmasına neden oldu. Tellerin kopması ile birlikte bütün mahallenin elektrikleri kesildi ve elektronik cihazların yanmasına neden oldu. Olay nedeniyle sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde mutfak kısmında küçük çaplı yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken vatandaşlarında müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.

"Ağacı habersiz kesmiş"

Olay nedeniyle yangın çıkan ikamet sahibi Arif Şahan, gelen telefonla dükkanında bulunan yangın söndürme tüpünü de alarak evine geldiğini belirterek, "Dükkandan koşarak geldim yangın söndürme tüpü ile hemen doğalgazı kapatarak müdahale ettim. Ardından itfaiye geldi. Müdahale etmemiş olsak ev komple yanacaktı. Aşağıdaki arkadaş ağacı kesmiş. Oda ağacı habersiz kesmiş. Güya ona kes demişlerde öyle kesmiş. Hiçbir devlet kurumu böyle bir şey demez. Gelir yapılması gereken neyse kendisi yapar. Arkadaş işgüzarlık yapmış. Kendi kafasına göre kesmiş, aşağıda dükkanın önünde otururken bütün mahalle bomba patlamış gibi alt üst oldu. Bütün mahallede ki elektrikler gitti. Beyaz eşyaların çalışıp çalışmadığını da bilmiyorum. Belki hiçbir şey çalışmıyor" dedi.

Şikayetçi olacaklar

Çok sayıda mahalle sakininin elektronik eşyalarının olay nedeniyle yandığını belirten mahalle sakinlerinden Ferhat Köseoğlu ise, "Telefon geldi, elektronik eşyalar ve kombi patladı diye. Apar topar geldik, fark ettik ki beyefendi ağaçları keserken kabloları birbirine temas ettiriyor. Birçok kişinin elektronik eşyası yanıyor. Yan binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri gelerek müdahale etti. Şikayetçi olacağız beyefendiden, birçok mahalle sakini de bekliyor. Polis ekipleri beyefendiyi götürdü. Kimilerinin televizyonları, buzdolapları patlamış. Elektrikler gittiği için hasar tespiti de yapamıyoruz. Yan sokağın komple elektriği gitmiş. Orada ne zarar var bilemiyoruz" şeklinde konuştu. Olayın ardından AEDAŞ görevlileri bölgeye gelerek kopan telin onarımı için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Muratpaşa, Güvenlik, İtfaiye, Antalya, 3-sayfa, Yaşam, Doğa, Son Dakika

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