İzmir Adliyesi'nde Gerçekçi Deprem ve Yangın Tatbikatı

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İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nde gerçeğini aratmayan tatbikat

İZMİR - 28 Şubat Sivil Savunma Günü'nde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nde deprem ve ardından başlayan yangın senaryolu tatbikat gerçekleştirildi. Gerçeğini aratmayan tatbikatta AFAD, UMKE, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri de alanda yer aldı.

Türkiye'deki tek blok halindeki en büyük 3'üncü kamu binası olan, yaklaşık 2 bin 500 kamu personeli ve günlük yaklaşık 3 bin vatandaşın giriş-çıkış yaptığı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi ile İzmir Bölge İdare Mahkemesi'nde 28 Şubat Sivil Savunma Günü'nde geniş çaplı bir deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Kazım Arapoğlu, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fahri Mutlu Tosun, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı İdris Kizir, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı (İdari Savcı) Veli San'ın yanı sıra AFAD İzmir İl Müdürü Nazif Ekinci'nin de izlediği tatbikatta AFAD, UMKE, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri de alanda yer aldı.

Tatbikatın ilk aşamasında deprem senaryosu gerçekleştirildi. Senaryo gereğince depremin ardından yoğun gaz kaçağı sebebiyle yangın çıktı. Adliyedekiler görevliler tarafından güvenli bir şekilde tahliye edildi. Yaralanan vatandaşları kurtarmak ve güvenliği sağlamak için AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri de alanda yer aldı. İtfaiye ekipleri çıkan yangını sündürürken, yangın sebebiyle binada mahsur kalan vatandaşlar AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Senaryo gereğince yaralanan 12 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Tatbikat başarıyla icra edildi.

"345 personelimizi yetiştirdik"

Tatbikat hakkında bilgiler veren İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Kazım Arapoğlu, "Bugün Sivil Savunma Günü ve 1 Mart'ta da Deprem Haftası var. Bunun bilinciyle bu çalışmalarımızı yaptık. AFAD, UMKE, belediye, itfaiye ve il sağlık müdürlüğümüzle birlikte bir yıldır 345 personelimizi yetiştirdik ve bugün de koordineli olarak tatbikatımızı gerçekleştirdik. 150 bin metrekare olan binamızda 2 bin 100 personel görev yapıyor. İzmir deprem bölgesi. Yarının ne getireceğini kimse kestiremiyor. 12 yaralımız vardı. UMKE, AFAD ve itfaiyeye bağlı 17 araç ve 71 personeliyle tatbikata katıldılar. Başarılı olduğunu düşünüyoruz. Bugünkü tatbikatı personelimizi bilgilendirerek yaptık. Ancak 3 ay içinde kimseye bilgi vermeden tatbikatı tekrar gerçekleştireceğiz. Faydalı olacağını düşünüyoruz. İnşallah olmaz ama olursa da kurtarma ekiplerimizi oluşturduk" dedi.

"Farkındalık eğitimlerimiz devam edecek"

AFAD İzmir İl Müdürü Nazif Ekinci tatbikatın başarılı bir şekilde icra edildiğini belirtti. Ekinci, "Sayın başsavcımızın da belirttikleri gibi yaklaşık bir yıldır İzmir Bölge Mahkemesi Adliyemiz'e özel bir önem veriyoruz. Çeşitli eğitimler verdik. Planları gözden geçirdik. Bugün de acil durum tahliyesinin bir denemesini gerçekleştirdik. Katılan herkes için acil bir durum gerçekleştiği takdirde güvenli tahliye açısından son derece kıymetli. Biz doğal afet kuşağı üzerinde olan bir ülkeyiz. Bu nedenle asla afetleri unutmamamız lazım. Afetlerle iç içe yaşamayı öğrenmemiz lazım. Gerekli tedbirleri önceden almalı, birtakım tedbirler ve öngörülerle planlamamızı yapmamız gerekiyor. Bu anlamda biz de AFAD olarak itfaiye ve UMKE teşkilatlarımızın da yardımıyla bugün başarılı bir çalışma gerçekleştirdik diyebiliriz. Bu tür çalışmalarımız devam edecek. Önümüzdeki hafta içerisinde okullarımıza yoğun bir şekilde farkındalık eğitimlerimiz devam edecek" açıklamasında bulundu.