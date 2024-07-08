İzmir Aliağa\'da çıkan yangın evlere ve otele sıçramadan söndürüldü

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İzmir'in Aliağa ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle evlere ve beş yıldızlı bir otele sıçramadan söndürüldü.

Yangın akşam saatlerinde Yalı Mahallesi plaj mevkiinde bulunan otluk alanda çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler geniş bir alana ulaştı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken ihbar üzerine olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve Aliağa Belediyesine ait su tankerleri ile iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle yangın evlere ve beş yıldızlı bir otele sıçramadan söndürüldü.

Alevler kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - İZMİR