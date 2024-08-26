İzmir Aliağa\'da Hurda Depolama Alanında Yangın Çıktı

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İzmir'in Aliağa ilçesinde bir işletmeye ait hurda depolama alanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa zamanda söndürüldü.

Yangın sabah saatlerinde Yeni Foça yolu üzerinde bulunan bir işletmeye ait hurda depolama alanında çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Aliağa Belediyesi ait su tankerlerinin yanı sıra çevre işletmelerin yangın söndürme ekipleri müdahale etti. Alevler, kısa zamanda kontrol altına alındı.

Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İZMİR