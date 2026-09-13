İzmir Aliağa\'da inşaattan kablo çalan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

İzmir'de inşaattan kablo çalarken jandarma ekiplerince suçüstü yakalanan 3 şüphelinin bölgedeki 7 ayrı faili meçhul hırsızlık olayının da faili olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 700 bin TL değerindeki çalıntı kablolar sahiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından Şakran Mahallesi'nde önleyici kolluk devriyesi icra edildi. Devriye esnasında Y.G. isimli vatandaşa ait inşaat alanında görülen 3 şüpheli, hırsızlık malzemeleriyle birlikte kaçmaya çalıştıkları sırada jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

7 ayrı hırsızlık olayının faili çıktılar

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusunda, Şakran Mahallesi'nde değişik tarihlerde meydana gelen 7 ayrı faili meçhul kablo hırsızlığı olayını da gerçekleştirdikleri tespit edildi. Genişletilen soruşturma kapsamında bir konteyner içerisine gizlenmiş vaziyette bulunan yaklaşık 700 bin TL değerindeki kablolar müştekilere teslim edildi. Suçüstü yakalanan şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.