İzmir Bergama\'da polis, operasyonda 1128 uyuşturucu hap ele geçirdi, 1 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Bergama ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 128 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde imali ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü titiz çalışmalar neticesinde belirlenen bir adrese operasyon gerçekleştirdi. Adreste yapılan aramalarda; bin 128 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 53 bin 800 TL ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan T.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.