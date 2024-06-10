İzmir Bornova'da meydana gelen trafik kazasında 3 araç yanarak küle döndü

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İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından, kazaya karışan 3 araç yanarak küle döndü. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan 6 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kaza sabah 07.00 sıralarında Ankara Caddesi Yeşilçam mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan 34 AT 7416 plakalı tır, kontrolden çıkarak bariyerlere ve aynı yönde giden 06 DAN 490 plakalı otomobile çarptı. Ardından caddede arkadan gelen 35 BUN 056 plakalı minibüs de TIR'a çarptı. Kazanın ardından otomobilde çıkan yangın diğer araçlara da sıçrayınca alevler ve dumanlar göğe yükseldi. Kaza ve yangının ardından araçlardan çıkan 6 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Araçlarda çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu söndürüldü.

Kazaya karışan araçlar çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale gelirken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan caddede, araçların çekilmesi sonucu trafik normale döndü.

Kazaya ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR