Buca\'da mobilya atölyesinde yangın

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir mobilya atölyesinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Atölyeden yükselen yoğun duman ve alevler çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Yangını fark eden çalışanlar, itfaiye ekipleri olay yerine ulaşana kadar kendi imkanlarıyla iş yerini tahliye ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler hızla bölgeye sevk edildi. Olay yerine 6 arazöz, 4 tonajlı araç, 2 merdivenli araç ve çok sayıda itfaiye personeli yönlendirilirken, İZSU'dan 4 su tankeri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin yoğun ve koordineli müdahalesi sonucu alevler yaklaşık 18 dakika içerisinde kontrol altına alındı. Yangının, atölyenin bitişiğinde bulunan diğer iş yerlerine sıçramadan söndürülmesi, muhtemel bir facianın önüne geçti. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. - İZMİR