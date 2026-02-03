Buca'da mobilya atölyesinde yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Buca'da mobilya atölyesinde yangın

Buca\'da mobilya atölyesinde yangın
03.02.2026 09:43  Güncelleme: 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Buca ilçesindeki bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak maddi hasar meydana geldi.

İzmir'in Buca ilçesindeki bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir mobilya atölyesinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Atölyeden yükselen yoğun duman ve alevler çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Yangını fark eden çalışanlar, itfaiye ekipleri olay yerine ulaşana kadar kendi imkanlarıyla iş yerini tahliye ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler hızla bölgeye sevk edildi. Olay yerine 6 arazöz, 4 tonajlı araç, 2 merdivenli araç ve çok sayıda itfaiye personeli yönlendirilirken, İZSU'dan 4 su tankeri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin yoğun ve koordineli müdahalesi sonucu alevler yaklaşık 18 dakika içerisinde kontrol altına alındı. Yangının, atölyenin bitişiğinde bulunan diğer iş yerlerine sıçramadan söndürülmesi, muhtemel bir facianın önüne geçti. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Olaylar, İzmir, Buca, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Buca'da mobilya atölyesinde yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktor dehşeti Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur
Bu karenin 1 saniye sonrası facia Bu karenin 1 saniye sonrası facia
En-Nesyri teklifi kabul etti İşte yeni takımı En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı
Ünal Aysal’ın eşi ilk kez konuştu: 3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun Ünal Aysal'ın eşi ilk kez konuştu: 3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun
Cristiano Ronaldo aldığı kararla koca ülkeyi karıştırdı Cristiano Ronaldo aldığı kararla koca ülkeyi karıştırdı

10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
10:07
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
10:03
Ocak enflasyonu yüzde 4,84 oldu
Ocak enflasyonu yüzde 4,84 oldu
09:56
Milli atletler saç saça baş başa kavga etti
Milli atletler saç saça baş başa kavga etti
09:54
Araç sahiplerini kara kara düşündüren zam geri çekildi
Araç sahiplerini kara kara düşündüren zam geri çekildi
08:51
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 10:38:05. #7.11#
SON DAKİKA: Buca'da mobilya atölyesinde yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.