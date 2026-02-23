Buca'daki iş yeri yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
Buca'daki iş yeri yangını kontrol altına alındı

23.02.2026 17:08
İzmir'in Buca ilçesindeki 6. Sanayi Sitesi'nde bir otomobil yedek parça dükkanında çıkan yangın, bitişik iş yerlerine de sıçradı. Yangın, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin iki saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İzmir'in Buca ilçesindeki 6. Sanayi Sitesi'nde bir otomobil yedek parça dükkanında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikte bulunan iki iş yerine daha sıçradı. Olay yerine sevk edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 14 araç ve 70 personelle alevlere müdahale etti. Yangın, yaklaşık iki saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

İzmir'in Buca ilçesine bağlı İnönü Mahallesi 6. Sanayi Sitesi'nde bulunan bir otomobil yedek parça dükkanında saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. İş yerinden yükselen yoğun duman ve alevleri fark eden çevredekiler, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. 14 araç ve 70 personelle olay yerine ulaşan ekipler, yangına hızla müdahale etti. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, iş yerinde bulunan yanıcı malzemelerin de etkisiyle büyüyerek bitişik nizamda bulunan iki dükkana daha sıçradı. Sanayi sitesinde paniğe yol açan yangın sırasında zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Ekiplerin yoğun ve koordineli çalışması sonucu yangın, yaklaşık iki saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürerken iş yerlerinde büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. - İZMİR

Kaynak: İHA

