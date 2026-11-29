İzmir Buca'da silahlı kavgada 4 yaralı hastaneye kaldırıldı, şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Buca ilçesi Adatepe Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken olayda kullandığı silahla yakalanan 23 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'de iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yürütülen çalışmalarda 23 yaşındaki şüpheli, olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Buca ilçesi Adatepe Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında kişisel bir anlaşmazlıktan kaynaklandığı değerlendirilen tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine ateş açtı. Kavgada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından ekipler tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde şüpheli İ.S.B. (23), olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
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