İzmir'de iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yürütülen çalışmalarda 23 yaşındaki şüpheli, olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Buca ilçesi Adatepe Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında kişisel bir anlaşmazlıktan kaynaklandığı değerlendirilen tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine ateş açtı. Kavgada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından ekipler tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde şüpheli İ.S.B. (23), olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.