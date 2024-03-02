İzmir'in Buca ilçesinde, polis ekiplerince şubat ayı içerisinde 133 bini aşkın kişinin sorgusu yapıldı. Çeşitli suçlardan adliyeye sevk edilen 173 şüpheli tutuklandı.
Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şubat ayında ilçede 24 saat esasına göre yaptıkları huzur uygulamalarında 133 bin 599 kişinin sorgusunu gerçekleştirdi. Yapılan sorgulamalarda 440 aranan şahsın yanı sıra; uyuşturucu madde ticareti ile uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan toplamda 258 şüpheli yakalandı. Uygulamalarda çeşitli türlerde uyuşturucu maddeler ve 34 farklı operasyonlarda ise ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. Uygulamalar ve operasyonlar neticesinde adli makamlara sevk edilen 173 şüpheli tutuklandı.
Okul çevrelerinde sıkı denetim
Ayrıca, ilçedeki tüm okulların önünde ve çevresinde okulla ilgisi bulunmayan, öğrenciler için risk oluşturabileceği değerlendirilen 205 kişiye ekiplerce cezai işlem uygulandı. Şahıslar okul çevresinden uzaklaştırılırken, okul çevrelerindeki 380 umuma açık yer ve park da kontrol edildi.
Vatandaşlara çeşitli broşürler dağıtıldı
Yine Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; kadınlara "KADES" uygulamasının tanıtılması, erkek vatandaşlara "KADINA EL KAL-KA-MAZ" broşürleri dağıtılırken, Siber Suçlarla Mücadele kapsamında "Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi ve Sosyal Mühendislik" ile 'Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında "Hiçbir Aile Uyuşturucu Bağımlılığını Çocuğuna Yakıştırmaz", "En İyi Narkotik Polisi Anne" broşürü dağıtıldı. İlçede kurulan standlarda sözlü olarak da yaklaşık 3 bin Bucalıya gerekli bildirimler yapıldı. İlçede uygulama ve bilgilendirme çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği öğrenildi. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmir Buca'da Şubat Ayında 133 Bini Aşkın Kişinin Sorgusu Yapıldı - Son Dakika
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