İzmir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlara Orman Yangını Eğitimi Veriyor - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlara Orman Yangını Eğitimi Veriyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlara Orman Yangını Eğitimi Veriyor

Son dönemdeki aşırı sıcakların etkisiyle İzmir'de orman yangınlarının artması, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin muhtarlara yönelik eğitimlere olan ilgisini artırdı.

05.08.2024 09:57  Güncelleme: 09:58
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Son dönemdeki aşırı sıcakların da etkisiyle İzmir'de orman yangınlarının sayısı dikkat çekecek şekilde artış gösterirken, bu durum İzmir Büyükşehir Belediyesinin orman gönüllüsü olarak katkı sağlamak isteyen muhtarlara yönelik teorik ve uygulamalı eğitimlere olan ilgiyi de artırdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında aşırı sıcaklarla birlikte artan orman yangınlarına karşı geliştirdiği 'erken müdahale' sistemini yaygınlaştırıyor. Birçok yangının büyümeden söndürülmesini sağlamak için, aralarında orman köylerinin de yer aldığı kırsal mahallelerde muhtarlara temel yangın eğitimi verip ardından beş ton kapasiteli su tankeri dağıtan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Haziran ayında başlattığı eğitimli, planlı ve bilinçli müdahale eğitimlerini Seferihisar'ın ardından Urla'da sürdürdü. Bir yıl içinde toplam 434 yangının yaşandığı Urla'da, geçen yılın aynı dönemine göre yangınların iki kat artması, orman gönüllüsü olarak katkı sağlamak isteyen muhtarların da teorik ve uygulamalı eğitime ilgisini arttırdı.

Orman köylerine öncelik

İzmir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Yerel Hizmetler Şube Müdürlükleri ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Orman Köyleri ve Kırsal Alan Yangınları Müdahale Şube Müdürlüğü ve İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü, gönüllü muhtarlar ve köylülere verdikleri eğitimleri Temmuz sonuna kadar tamamlayacak. Doğası ve yeşiliyle İzmir'in turizm cenneti olan Yarımada bölgesinde de önce Seferihisar, ardından Urla'da tamamlanan uygulamalı eğitim Karaburun ile devam edecek.

Acil durum haritası hazırlanacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yarımada Şube Müdürlüğü Urla Yerel Hizmet birimi toplantı salonunda başlayan çalışmada, Urlalı muhtarlara önce "Temel Yangın Güvenliği" eğitimi verildi. Eğitmen Cihan Varoğlu'nun kapsamlı sunumuna detaylı sorularıyla eşlik eden muhtarlar, köylerinde çıkan yangınlarda yaşadıkları deneyimleri de paylaştı. İtfaiye Eğitim Şube Müdürü Serkan Korkmaz ise tüm muhtarları köylerinin acil durum haritasını çıkarmaya davet etti. Serkan Korkmaz, "Bu acil durum çalışmasında erişimde sorun oluşturabilecek yolların fotoğraflanması, İZSU altyapısının kontrol edilerek su temininde bir sorun varsa tespit edilmesi, mevcut tankerlerle ilgili yangın vanası ya da yangın musluğu gibi malzeme veya bakım talepleriniz yer alırsa, çok daha hızlı çözüm üretebiliriz. Saha ekiplerimiz kentteki 600 kırsal mahalleye tek tek ulaşıp tespit yapıyor, ama bu daha fazla zaman alıyor. Oysa bu yıl İzmir'de daha önce hiç yaşamadığımız kadar çok yangın çıkıyor" dedi.

Urla Meydanı'nda halka açık eğitim

Teorik eğitimin ardından muhtarlar, Urla Meydanı'na getirilen traktöre bağlı su tankerinin başında pratik eğitim aldı. İZBB Yarımada Şube Müdürü Çağlayan Karaca, Orman Köyleri ve Kırsal Alan Yangınları Müdahale Şube Müdürü Yaşar Korkmaz ve birim amiri Şerife Güzel'in de hazır bulunduğu eğitim, meydanda bulunan Urlalılar tarafından da ilgiyle izlendi. Tankerin kullanımı, müdahale yöntemleri, hortum açma, toplama gibi bilgileri uygulamalı olarak öğrenen muhtarlar, yangının büyümeden önlenmesine yönelik bilgileri köylerindeki orman gönüllüleriyle de paylaşarak İzmir İtfaiyesi'nin en büyük destekçisi olacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlara Orman Yangını Eğitimi Veriyor - Son Dakika

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