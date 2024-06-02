İzmir Çanakkale Karayolu Devrilen Kamyon Nedeniyle Trafiğe Kapanmıştı, Şimdi Açıldı

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Devrilen Mercedes kamyon nedeniyle trafiğe kapanan İzmir Çanakkale Karayolu tekrar trafiğe açıldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilen kum kamyonu İzmir Çanakkale Karayolunu kapattı. Kapanan yol yapılan çalışma ile tekrar trafiğe açıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ercan Ö. Yönetimindeki 10 ADF 736 plakalı kum yüklü kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucun Edremit Çevre Yolu'nda yan yatarak devrildi. Devrilen kamyon İzmir Çanakkale Yolunun Çanakkale yönünde trafiği kapattı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sürücü Ercan Ö. hafif yaralı olarak 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kapanan yol Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından farklı yan yollara yönlendirildi. Yolu kapatan kamyon ise bölgeye gelen vinç yardımıyla kaldırıldı. Yolan dökülen kum ise iş makineleri ile temizlendi. Yol yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı. Çalışmaların ardından İzmir Çanakkale yolu tekrar kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı.