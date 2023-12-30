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İzmir Çeşme'de Yılbaşında Asayiş Sağlanacak - Son Dakika
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İzmir Çeşme'de Yılbaşında Asayiş Sağlanacak

İzmir'in Çeşme ilçesinde jandarma ekipleri, 45 Asayiş ve Komando Timleri ile birlikte 196 personeliyle yılbaşında asayişi sağlayacak. Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılacak olan yol kontrol ve arama faaliyetleri ile umuma açık mekanların kontrolü gerçekleştirilecek.

İzmir Çeşme\'de Yılbaşında Asayiş Sağlanacak
30.12.2023 - 15:06,
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İzmir'in Çeşme ilçesinde jandarma ekipleri, 45 Asayiş ve Komando Timleri ile birlikte 196 personeliyle yılbaşında asayişi sağlayacak.

Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığınca, 29 Aralık 2023 ve 1 Ocak 2024 tarihleri arasında, 12 farklı noktada yol kontrol ve arama faaliyetleri yapılacak ve umuma açık mekanların kontrolü gerçekleştirilecek. Toplamda 45 Asayiş ve Komando Timleri ile yılbaşında suça göz açtırmayacak olan ekipler, 196 personel ile birlikte görev başında olacak. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir Çeşme'de Yılbaşında Asayiş Sağlanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir Çeşme'de Yılbaşında Asayiş Sağlanacak - Son Dakika
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