İzmir'de 10 köpek zehirlenerek telef oldu - Son Dakika
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İzmir'de 10 köpek zehirlenerek telef oldu

İzmir\'de 10 köpek zehirlenerek telef oldu

İzmir'in Urla ilçesinde, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce aralarında evcil hayvanların da bulunduğu 10 köpek zehirlenerek telef oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

21.05.2024 21:57  Güncelleme: 22:01
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İzmir'in Urla ilçesinde, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce aralarında evcil hayvanların da bulunduğu 10 köpek zehirlenerek telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Urla ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nde aralarında evcil hayvanların da olduğu 10 köpeğin kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zehirlenerek öldürüldüğüne dair Urla Belediyesi Veterinerliğine ihbarda bulunuldu. Adrese giden ekiplerce zehirlenerek öldürüldüğü belirlenen köpekler bölgeden alınırken, sokakta bulunan diğer köpeklerin zehirlenme ihtimaline karşı sabahın erkek saatlerine kadar nöbet tutuldu.

"8-10 tane köpeğimizi ağzında köpüklerle titrer halde bulduk"

Köpeklerin zehirlenerek öldürülmesine üzüldüğünü belirterek tepki gösteren Gülbahçe Mahalle sakinlerinden 23 yaşındaki Elif Sarı, "Bizler bu hayvanları seven, besleyen, bakan insanlarız. Fakat sevenler kadar sevmeyenlerinde olduğunu gördük. Veterinerin söylediğine göre hayvanlar 'tarım ilacı ya da fare zehiriyle' zehirlendiler. Gece adındaki köpeğimizin ağzından köpük çıkması nedeniyle zehirlendiğini anladık. Sahipli ve çipi olan köpeklerin de aralarında olduğu 8-10 tane köpeğimizi ağzında köpüklerle titrer halde bulduk. Zehir çok kuvvetli olduğu için ve panzehiri de bulunmadığı için hepsini kaybettik" dedi.

Öte yandan, olayla ilgili Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü HAYDİ Polisleri ve Urla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerekli inceleme ve araştırmaların başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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