İzmir\'de 120 Aranan Şahıs Yakalandı

27 Temmuz 2025 tarihleri arasında yürütülen çalışmalar kapsamında, 120 aranan şahsı yakalarken, bunlardan 70'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir haftalık denetimler sırasında yapılan operasyonlarda; 11 ruhsatsız tabanca, 5 pompalı tüfek, 2 kuru sıkı tabanca, 2 havalı tabanca, 18 kesici alet, 401,63 gram narkotik madde, bin 992 uyuşturucu hap, 900 adet kaçak sigara ve 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Ekipler, operasyonlar çerçevesinde 9 kişi hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti", 152 kişi hakkında ise "Uyuşturucu Madde Bulundurmak-Kullanmak" suçundan işlem yaptı. Yürütülen çalışmalar dahilinde 120 aranan şahıs yakalanırken, bunlardan 70'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR