İzmir\'de 138 Adrese Baskın: 266 Şüpheli Yakalandı

İzmir'de haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan şüphelileri yakalamaya yönelik 138 adrese baskın düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında 266 şüpheli kıskıvrak yakalandı.
İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, diğer şube müdürlükleri ve ilçe emniyet müdürlükleri personelinin de katılımıyla 5-6 Mart tarihleri arasında, aranan şahısları yakalamaya yönelik sabit ve hareketli uygulamalar gerçekleştirerek çalışma yürüttü. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan ekipler, tam 138 farklı adrese baskın düzenledi. Operasyon kapsamında, hırsızlık, yağma, uyuşturucu madde ticareti ve dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan aranması bulunan 266 şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı. Öte yandan operasyon anı havadan polis helikopteriyle de görüntülendi.
Yapılan açıklamada, operasyonların ve çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - İZMİR
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Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, vatandaşları internet dolandırıcılarına karşı dikkatli olması gerektiğini belirterek, güvenli internet siteleri üzerinden alışveriş yapılması gerektiğini, kendisini telefonda kamu görevlisi olarak tanıtarak para, altın ve banka hesap numarası ve şifre isteyenlere...
Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli gözaltına alındı. Uygulamalar sonucunda 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet tüfek, 30 adet kartuş ve 3 adet uçaksavar fişeği, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
İstanbul Eyüpsultan'da lüks ciple emniyet şeridinde arızalanan ATV aracını kontrol eden gruba çarpan ve 1 kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. isimli sürücü, yazar olan annesi Eylem Tok'la birlikte Mısır'a kaçtı. Türkiye gündemine oturan olayla ilgili açıklama yapan anne, "Ben her an dönebilirim, şu anda da dönebilirim. Sadece ben çocuğumun güvende olmasını ve adil bir şekilde yargılanmasını istiyorum" dedi.
Banka şube müdürü Seçil Erzan ile birlikte 7 sanık, Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera'nın da ifade vereceği duruşmada hakim karşısına çıkacak. Sanıklar hakkında 252 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Rus ordusu, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in Odessa ziyareti sırasında kente düzenlediği saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Miçotakis, saldırıdan sonra Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşerek iş birliği çağrısında bulundu.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından iki bankaya ait bankamatiklerin ekranları parçalandı. Olay sonucunda bankamatikler hizmet veremez hale geldi ve polis konuyla ilgili çalışma başlattı.
Aksaray İl Jandarma Komutanlığı, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla köy köy gezen ekipleriyle kadınlarla buluşarak Kadın Destek Uygulaması (KADES) eğitimi veriyor. Jandarma ekipleri, KADES'in nasıl indirileceği ve kullanılacağı hakkında bilgiler verirken, erkeklerle de temel bilgilendirme ve farkındalık oluşturma eğitimleri düzenliyor. Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.
CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, eski bakan Erdoğan Bayraktar'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaa hazırlanacak. Kılıçdaroğlu'na 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.
Bursa'da bir kadın, eski nişanlısıyla karşılaşması üzerine KADES uygulamasını kullanarak yardım istedi. Polis ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek eski nişanlıyı yakaladı.
Sakarya merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda, internet siteleri üzerinden arsa satışı yapmak isteyen vatandaşların ilanlarını kopyalayarak sahte ilanlarla iletişime geçen ve kapora talep eden 12 şüpheli gözaltına alındı. 65 vatandaşı 3 milyon 200 bin TL dolandırdıkları tespit edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonlarda çok sayıda cep telefonu, sim kart ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İstanbul'da Esenler ve Ataşehir ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, yasadışı silah ticareti yapan ve il genelinde silahlı suç örgütü faaliyetinde bulundukları iddia edilen 10 şüpheli yakalandı. Operasyon sonucunda birçok silah, mermi ve uyuşturucu ele geçirildi.
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