İzmir'in Çeşme, Dikili ve Foça ilçeleri açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen ve Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından geri itilen can salları içerisindeki toplam 145 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkartıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 29 Şubat günü Çeşme, Dikili ve Foça ilçeleri açıklarında, fiber tekne ve lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak istedikleri belirlenen 54'ü çocuk 107 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından yakalandı.
Ekipler, aynı gün saat 11.15'te, Seferihisar ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 13'ü çocuk 38 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.
Karaya çıkartılan toplam 145 göçmen, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmir'de 145 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından karaya çıkartıldı - Son Dakika
Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 14'ü çocuk toplam 31 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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