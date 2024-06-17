İzmir'de 15 yaşındaki eski sevgili, 120'ye yakın bıçak darbesiyle katledildi - Son Dakika
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İzmir'de 15 yaşındaki eski sevgili, 120'ye yakın bıçak darbesiyle katledildi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 15 yaşındaki eski sevgilisini 120'ye yakın bıçak darbesiyle öldüren 15 yaşındaki eski sevgili tutuklandı. Olayda, kızın babası evden çıktıktan sonra meydana geldi ve kısa sürede cinayet şüphelisi yakalandı. Soruşturma devam ediyor.

17.06.2024 10:53
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 15 yaşındaki eski sevgilisini 120'ye yakın bıçak darbesiyle katleden 15 yaşındaki eski sevgili tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz akşam saatlerinde ilçeye bağlı Arap Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne ve babası ayrı olan 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp, eski erkek arkadaşı U.E.Y. (15) ile birlikte babası İ.U.Ç.'nin (54) evine ziyarete gitmişti. Bir süre sonra çocukları evde bırakarak dışarıya çıkan baba İ.U.Ç., eve döndüğünde kızını kanlar içerisinde yerde yatar vaziyette bulmuştu.

120'ye yakın bıçak darbesiyle öldürülmüş

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilmiş, ekiplerce yapılan kontrollerde Çetinalp'in vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı 120'ye yakın bıçak darbesiyle öldürüldüğünün tespit edildiği ortaya çıkmıştı. Feci şekilde cinayete kurban giden 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp'in cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılmıştı.

Kısa sürede yakalandı

Olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi U.E.Y., Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanmıştı. Şüphelinin ilk ifadesinde, eski sevgilisi olan Hacer'i kendisini aldattığı için defalarca bıçakladığını ve kaçarken suç aleti bıçağı ve Çetinalp'in cep telefonunu da yanına aldığını söylediği öğrenilmişti. Ayrıca U.E.Y.'nin, Çetinalp'in cep telefonunu kaçış güzergahındaki bir çöp konteynerine attığı da belirlenmişti.

Cinayet şüphelisi U.E.Y. tutuklandı

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında U.E.Y. ve talihsiz kızın babası İ.U.Ç., ekiplerce gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden 15 yaşındaki U.E.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, baba İ.U.Ç. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de 15 yaşındaki eski sevgili, 120'ye yakın bıçak darbesiyle katledildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de 15 yaşındaki eski sevgili, 120'ye yakın bıçak darbesiyle katledildi - Son Dakika
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