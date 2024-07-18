İzmir'de 2 kişinin can verdiği noktada bilirkişi incelemesi - Son Dakika
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İzmir'de 2 kişinin can verdiği noktada bilirkişi incelemesi

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen olayda 2 kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi üzerine mahkeme tarafından bilirkişi heyeti görevlendirildi. Olayın yaşandığı noktada inceleme ve keşif yapılan bilirkişi raporu düzenlendi. Ayrıca, olayla ilgili gözaltına alınan 27 şüpheli adliyeye sevk edildi.

18.07.2024 13:18
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İzmir'de 2 kişinin can verdiği noktada bilirkişi incelemesi

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde geçtiğimiz günlerde 2 kişinin elektrik akımına kapılarak can verdiği noktada mahkemece görevlendirilen bilirkişi heyeti tarafından inceleme ve keşif yapıldı. Öte yandan, olayla ilgili gözaltına alınan 27 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde geçtiğimiz günlerde kentte etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirmiş, bu sırada Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay yağmura yakalanmıştı. Yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isteyen İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz ve arkadaşı İnanç Öktemay, suda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.

Bilirkişi heyeti inceleme yaptı

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında mahkemece görevlendirilen bilirkişi heyeti, olayın yaşandığı noktada inceleme ve keşif yapıtı. İzmir Barosu avukatları da 2 kişinin hayatını kaybettiği noktaya gelerek incelemeleri takip etti.

"Mahkeme heyeti ve bilirkişi incelemelerini yaptı"

Gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunan İzmir Barosu avukatlarından Murat Fatih Ülkü, "Biz bu olayın yaşanmasından hemen sonra olaydaki sorumlu kurumların hata ve ihmallerinin, denetim eksiklerinin neler olduğunu ve bunun giderilmesi için neler yapılması gerektiğini tespitini istedik. Savcılık dosyası devam ediyor. Orada bireysel bazda sorumlu kişilerin ceza hukuku anlamında açılacak kamu davasında yargılanmaları için bir soruşturma yapılıyor. ve bir bilirkişi raporu düzenlendi medyadan da öğrendiğimiz kadarıyla. Sorumlu kurumların hata ve ihmallerin ne olduğunu, denetim eksikliğinin ne olduğunu ve en önemlisi de bunların giderilmesi için neler yapılması gerektiğini tespitini istedik. Burada 6-7 aydır esnafın yine medyadan öğrendiğimiz kadarıyla, son derece önemli bir feryadı var. Burada sorun var, yağmurlarda duman çıkıyor. Burada bir elektrik kaçağı bildirimleri var ve sorun giderilmemiş. Dolayısıyla burada en önemli konulardan biri de belki bu yaşanan korkunç olaydan sonra bunun yinelenmemesi gerektiği. Buradaki sorun izolasyon hatasından mı kaynaklanıyor? Kabloların yeterli derinlikte olmamasından mı kaynaklanıyor? Trafo bağlantılarından mı kaynaklanıyor? ve yakın çevrede devam mı ediyor? Bunun nasıl giderileceğinin ortaya çıkması lazım ki kurumlara yol gösterilsin. Şu anda mahkeme heyeti ve bilirkişi incelemelerini yaptı. Bilirkişi savcılık dosyasında burası açıldığındaki tespitleri inceleyerek yeterli olup olmadığına bakacak. Eğer yeterli değil derse biz buranın yeniden açılmasını talep edebiliriz" dedi.

27 şüpheli adliyeye sevk edildi

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen kişi sayısı 35'e yükselmişti. Şüphelilerden 33'ü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yakalanan şahıslardan 6'sı ifade sonrası savcı talimatıyla serbest bırakılmıştı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenilmişti. Emniyette işlemleri tamamlanan 27 şahıs bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de 2 kişinin can verdiği noktada bilirkişi incelemesi - Son Dakika

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