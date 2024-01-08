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İzmir'de aranan zanlı 21 yıl hapis cezasıyla yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de aranan zanlı 21 yıl hapis cezasıyla yakalandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde polisin gerçekleştirdiği operasyonla, 21 yıl 4 ay 18 gün hapis cezasıyla aranan zanlı İ.E.C. yakalandı. Zanlının üzerinde 'resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme', 'açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık', 'kilitlenmek suretiyle hırsızlık' ve 'başkasına ait kredi kartının izinsiz kullanılması' suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

İzmir\'de aranan zanlı 21 yıl hapis cezasıyla yakalandı
08.01.2024 - 06:45,
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21 yıl 4 ay 18 gün hapis cezasıyla aranan zanlı, İzmir'de Bayraklı polisinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısları yakalamaya yönelik sürdürülen çalışmalarda, 21 yıl 4 ay 18 gün hapis cezasıyla aranan şüpheli İ.E.C.'nin yeri tespit edildi. Polis ekipleri tarafından belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda, İ.E.C. kıskıvrak yakalandı. Yapılan incelemede zanlının, 'resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme', 4 farklı dosyadan 'açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık', 2 farklı dosyadan 'kilitlenmek suretiyle hırsızlık' ve 'başkasına ait kredi kartının izinsiz kullanılması' suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Zanlı İ.E.C., polis ekipleri tarafından yakalanarak Çay Mahalle Polis Merkezi Amirliğine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de aranan zanlı 21 yıl hapis cezasıyla yakalandı - Son Dakika


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