İzmir\'de 22 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Zanlı Yakalandı

Hakkında 22 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan zanlı, İzmir'in Bayraklı ilçesinde polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, aranan şahısları yakalamak için çalışmalar gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında şüphe üzerine bir kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapıldı. Sorgulanan kişinin 3 ayrı dosyadan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. olduğu belirlendi.

Firari çıktı

A.K.'nin 3 ayrı dosyadan, 22 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlenirken, firari zanlı gözaltına alındı. A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - İZMİR