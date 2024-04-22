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- İzmir'de 3 kişiyi öldüresiye döven şüphelilerden 6'sı yakalandı

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 3 kişinin, demir sopalarla 7 şahıs tarafından öldürülesiye darp edilmesi olayıyla ilgili İzmir Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada 6 şüphelinin yakalandığı, diğer şahısları yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Karşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesi 2018 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, U.K. ve M.Y. adlı üç gencin, kafenin önünde oldukları esnada, tanımadıkları 7 kişilik bir grubun demir sopalarla saldırısına uğradı. Saldırı anı kafede oturan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilmişti. Hastaneye sevk edilen darp mağduru gençlerden U.K.'nin, aldığı darbelerden dolayı kafasında yaralanma olduğu öğrenildi.

6 şüpheli yakalandı

Konuyla ilgili İzmir Valiliği tarafından yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Karşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesi 2018 Sokak üzerinde 21.04.2024 günü saat 22.30 sıralarında meydana gelen kavga olayı ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yapılan araştırmalarda 3 şahsın Bornova ilçesinde ikamet ettikleri ve gezmek amaçlı Bostanlı'ya geldikleri, daha sonra yaşanan tartışma sonucunda bir grup tarafından darp edildikleri anlaşılmıştır. İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik geniş kapsamlı bir çalışma başlatılmıştır. Yapılan saha ve kamera çalışmalarında olayın, suça sürüklenen çocuklar; E.Y., E.S, M.E.T. ve A.İ. ile şüpheliler A.B. ve S.A. tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiş, adı geçen şahıslar 22.04.2024 günü yakalanmıştır. Olaya karışan diğer şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar ile birlikte adli tahkikata devam edilmektedir.