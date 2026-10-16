İzmir'de 3 yıl önceki cinayet aydınlatıldı, bugüne kadar 61 dosya çözüldü

İzmir'de 3 yıl önceki cinayet aydınlatıldı, bugüne kadar 61 dosya çözüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'de 3 yıl önce işlenen bir cinayet, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bugüne kadar 61 dosyada 68 maktule ve 7 yaralıya ilişkin olayların aydınlığa kavuşturulduğunu belirtti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizin titiz çalışmalarıyla İzmir'de 3 yıl önce işlenen bir cinayeti daha aydınlattık. Böylece bugüne kadar 61 dosyada 68 maktule ve 7 yaralıya ilişkin olayları aydınlığa kavuşturduk."
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?